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Коммерсантъ FM
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Курский губернатор сообщил о прохождении им курса подготовки ЧВК «Вагнер»

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что провел первую неделю января в лагере подготовки ЧВК «Вагнер». По его словам, вместе с ним в учебном центре занимались члены областной администрации.

«Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК "Вагнер" в окружении настоящих мужчин — патриотов России»,— написал губернатор в своем Telegram.

Он также опубликовал видео, на котором запечатлены военные учения — лица некоторых участников тренировочных мероприятий замазаны. Ролик заканчивается кадрами, на которых запечатлен сам Роман Старовойт в военной форме, сидящий на броне танка с автоматом в руках.

Ранее курский губернатор раскритиковал поведение депутата областной думы Максима Васильева: он, находясь на мексиканском курорте, опубликовал видео с новогодним поздравлением. Роман Старовойт заявил, что он «очень зол», а жизнь в приграничном с Украиной регионе выдвигает дополнительные требования к «работе и поведению» всех представителей власти.

Андрей Сапожников

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