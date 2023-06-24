Курский губернатор призвал Пригожина сложить оружие

Губернатор Курской области Роман Старовойт напомнил о победах бойцов ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации и указал, что его регион «тесно сотрудничал» с компанией в подготовке добровольцев. По его словам, прошлые заслуги рядовых бойцов не должны перечеркиваться из-за «амбиций руководителя», поэтому он не станет отказываться от памяти заслуг ЧВК.

«Призываю Евгения Пригожина отказаться от его планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале.

Отметим, что Роман Старовойт сам в начале года проходил курсы боевой подготовки ЧВК. Также инструкторы компании готовили народное ополчение региона.

Российские власти обвиняют основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в вооруженном мятеже. Сегодня он сообщил о взятии под контроль военных объектов Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин призывал бойцов ЧВК «прекратить участие в преступных действиях». В ответ господин Пригожин отказался «прийти с повинной».

Владимир Путин, говоря об участниках мятежа, заявил, что к произошедшему привели «непомерные амбиции и личные интересы». Минобороны РФ призывало бойцов ЧВК отказаться выполнять «преступные приказы» Евгения Пригожина.

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Лусине Баласян