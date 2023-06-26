Выпускной бал в Кремлевском дворце отменен окончательно

Дату выпускного в Государственном Кремлевском дворце не переносили. Мероприятие было отменено, сообщил пресс-секретарь дворца Константин Ярошевский.

«Вчера Первый и второй канал ("Россия".— "Ъ") ошибочно сказали у себя в эфире, что наш выпускной перенесли вместе с городским в Парке им. М. Горького. Поэтому мы давали повторную информацию у себя на сайте вчера поздно вечером о том, что наш выпускной все-таки отменен. Его не переносят на 1 июля, он отменен окончательно»,— рассказал ТАСС господин Ярошевский.

Накануне вечером, 25 июня, в Telegram-канале Кремлевского дворца было опубликовано сообщение о недостоверности представленной телеканалами информации. «Уважаемые выпускники и их родители! Ряд федеральных телеканалов выпустил информацию о том, что Всероссийский выпускной бал в Кремле переносится и состоится 1 июля 2023 года. К сожалению, это некорректная информация. Выпускной бал-2023 в Кремлевском дворце отменен»,— говорилось в сообщении.

Выпускные переносили на неделю на фоне режима контртеррористической операции (КТО). Ограничения ввели после того, как вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону.

Ситуацию урегулировали вечером 24 июня. Сегодня, 26 июня, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все ограничения, связанные с введением режима КТО, сняты. Он также добавил, что выпускной для столичных школьников пройдет 1 июля. Уточнений о мероприятии в Кремлевском дворце он не делал.

Подробнее о произошедшем — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».