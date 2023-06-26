КНДР обвинила США и Южную Корею в доведении напряженности до грани ядерной войны

МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в том, что они доводят напряженность на Корейском полуострове «до грани ядерной войны». Ведомство заявило, что Северная Корея намерена продолжить укреплять свои оборонные возможности, сообщает агентство «Рёнхап».

Ведомство опирается на «исследовательский отчет Института американских исследований МИД КНДР». В нем «военная напряженность» в регионе сравнивается с ночью перед началом Корейской войны 1950–1953 годов, а США и Южную Корею обвиняют в «бредовых антикоммунистических настроениях» и «риторических угрозах».

«Подобные воинственные действия США усилили военную напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, которые уже погрузились в крайне нестабильную ситуацию, близкую к грани ядерной войны»,— говорится в докладе, опубликованном на сайте северокорейского ведомства.

По мнению КНДР, США в этом году более настойчиво, чем когда-либо, «прибегают к тревожным враждебным актам бессмысленного посягательства на суверенитет и безопасность» Северной Кореи. Утверждается, что США в своих действиях достигли крайности, «которой больше нельзя терпеть».

В МИД КНДР предупредили, что война на полуострове «быстро перерастет в мировую и беспрецедентную термоядерную войну» во всем миру, что приведет к «самым катастрофическим и необратимым последствиям». Пхеньян пообещал укреплять «свои возможности самообороны для защиты своего суверенитета», если только США не откажутся от своей «анахроничной враждебной политики».

В апреле Южная Корея, США и Япония провели первые в 2023 году трехсторонние противолодочные учения. В ответ Пхеньян пригрозил США и их союзникам применением ядерного оружия. Северокорейский лидер Ким Чен Ын обнародовал новую оборонную стратегию, делающую ставку на развитие «подавляющих наступательных сил». Северная Корея также отказалась уведомлять ООН о запусках ракет.

Об отношениях США и Южной Кореи — в материале «Ъ» «Подлодочка с выходом».

Лаура Кеффер