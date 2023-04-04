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Коммерсантъ FM
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Ядерное оружие проявляет несдержанность

Япония зовет в новый поход за безъядерный мир

Южная Корея, США и Япония провели первые в этом году трехсторонние противолодочные учения с участием американского авианосца Nimitz. Их цель — повышение способности противостоять угрозам со стороны подводного флота Северной Кореи. В ответ Пхеньян пригрозил США и их союзникам применением ядерного оружия. Со своей стороны, премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая во вторник в парламенте, заверил, что Токио сохранит приверженность трем безъядерным принципам: не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Для отражения северокорейской угрозы Япония намерена реализовать стратегию контрударов с применением новейших неядерных вооружений.

ВМС Южной Кореи, США и Японии провели совместные противолодочные учения

ВМС Южной Кореи, США и Японии провели совместные противолодочные учения

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

ВМС Южной Кореи, США и Японии провели совместные противолодочные учения

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Выступление премьера Японии Фумио Кисиды в парламенте страны было призвано разъяснить нюансы новой стратегии национальной безопасности, принятой в декабре прошлого года, и поставить точку в неутихающей дискуссии о том, должна ли Япония пересмотреть свой безъядерный статус перед лицом нарастающей угрозы со стороны Северной Кореи.

Наиболее горячей темой последних месяцев остается сформулированный в новой стратегии безопасности принцип нанесения контрударов по целям на территории потенциального противника. Фумио Кисида попытался внести ясность в этот вопрос, затронув и тему отношения Токио к ядерному оружию в условиях меняющихся реалий в регионе.

Как пояснил премьер Кисида, Япония продолжит придерживаться трех безъядерных принципов, которые оставались фундаментом ее оборонной политики на протяжении десятилетий, и сохранит приверженность своей мирной конституции.

«Положения, на которых основывается стратегия национальной безопасности, будут реализовываться в рамках конституции и международного права, они никак не изменят наших трех безъядерных принципов, политики оборонительной направленности и миролюбия»,— заверил Фумио Кисида. Япония — единственная страна, пережившая атомные бомбардировки,— традиционно придерживается трех безъядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие.

В условиях отказа от обретения ядерного потенциала единственным способом защиты от баллистических ракет Пхеньяна Токио считает нанесение контратакующих ударов по целям на территории потенциального противника с применением высокоточного неядерного оружия.

В целях повышения обороноспособности Токио намерен закупить американские крылатые ракеты Tomahawk, разработать собственные гиперзвуковые вооружения, а также увеличить дальность ракет «Тип-12». По словам японского премьера, контрудары допустимы и в том случае, если нападению подвергается один из ближайших союзников Японии.

Заявление премьера Кисиды о приверженности его страны прежнему безъядерному статусу совпало с открывшейся во вторник в Токио двухдневной встречей Международной группы за мир без ядерного оружия (IGEP), в которую помимо Японии и большой пятерки постоянных членов СБ ООН входят Индия и еще ряд государств. Российскую сторону на встрече, проходящей на экспертном уровне, представляет директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. Первая конференция IGEP прошла в декабре прошлого года в Хиросиме.

С видеообращением к участникам встречи выступил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. «Ситуация вокруг ядерного разоружения становится все более острой, но нам нельзя останавливаться в движении вперед. Чрезвычайно важно планомерно расширять практические усилия для повышения международного интереса к ядерному разоружению»,— заявил японский министр, заверив: власти страны возьмут идеи участников конференции за основу для обсуждения вопросов ядерного разоружения в ходе майского саммита G7 в Хиросиме.

Ядерная проблема Корейского полуострова, которая обсуждается на конференции IGEP, также станет главной темой намеченной на 7 апреля встречи спецпредставителей Южной Кореи, США и Японии в Сеуле. «Во время переговоров представители трех стран, как планируется, поделятся оценками тяжелой ситуации на Корейском полуострове на фоне серии провокаций Северной Кореи, обсудят возможные ответные действия»,— анонсировал встречу в Сеуле представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок.

Однако вопрос о том, кто несет ответственность за «тяжелую ситуацию» на Корейском полуострове, остается открытым, все больше накаляя страсти.

Так, 3–4 апреля Южная Корея, США и Япония провели первые в этом году трехсторонние противолодочные учения с участием авианосца Nimitz в международных водах к югу от корейского острова Чеджу. «Учения были организованы с целью повышения возможностей реагирования Южной Кореи, США и Японии на растущие подводные угрозы Северной Кореи, в том числе от баллистических ракет, запущенных с подводной лодки»,— заявили в Минобороны Южной Кореи. Это были первые трехсторонние противолодочные учения за последние полгода, предыдущие прошли в сентябре 2022 года.

Фумио Кисида обсудил с Джо Байденом укрепление военного сотрудничества

Противолодочные учения продолжили череду маневров США и их союзников в регионе (Пхеньян отвечает на них ракетными пусками и все более воинственной риторикой). Так, 13–23 марта у берегов Корейского полуострова прошли штабные учения Freedom Shield, которые совпали с первыми за несколько лет крупными полевыми учениями Warrior Shield, включавшими высадку морского десанта. В ходе последних разыгрывался сценарий захвата города. 30 марта ВВС союзников отрабатывали действия стратегических бомбардировщиков B-52H, а с 30 марта по 1 апреля проводились учения истребителей-невидимок, которые взлетали с корабля США Makin Island и отрабатывали удары по наземным целям.

«Некоторые страны продолжают проводить вокруг полуострова различные военные учения, это является основной причиной того, что в последнее время ситуация на (Корейском.— “Ъ”) полуострове остается горячей»,— прокомментировала прошедшие в регионе учения представитель МИД КНР Мао Нин.

Пхеньян испытал новое оружие, напугав соседей

В свою очередь, северокорейское агентство ЦТАК распространило заявление, в котором напоминалось о ядерном потенциале КНДР. «США и их последователи никогда не должны забывать о том факте, что другая сторона является государством, на практике обладающим возможностями ядерной атаки, а также о том, что наш народ и армия не делают пустых заявлений. Если силы сдерживания войны не окажут воздействия на США и Южную Корею, которые беснуются, не ведая страха перед ядерным оружием, совершенно очевидно, каким будет применение наших ядерных сил»,— говорится в комментарии ЦТАК, призывающем враждебные государства задуматься о цене своих действий, если они не хотят «страшной трагедии».

Сергей Строкань

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