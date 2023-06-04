Северная Корея отказалась уведомлять Международную морскую организацию ООН о запусках ракет

Завотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен (сестра лидера КНДР Ким Чен Ына) обвинила Совет Безопасности ООН и США во вмешательстве во внутренние дела страны. Ранее в Белом доме напомнили о запрете ООН на космический запуск с использованием баллистических ракет.

«Я крайне недовольна тем, что СБ ООН по просьбе США так часто призывает КНДР к ответу за осуществление ею своих прав как суверенного государства, и решительно осуждаю и отвергаю это как самый несправедливый и предвзятый акт вмешательства в ее внутренние дела и нарушения ее суверенитета»,— говорится в заявлении Ким Ё Чен, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Тем временем северокорейский аналитик по международным делам Ким Мён Чхоль заявил, что заранее направленное Международной морской организации (IMO) уведомление о запуске ракеты использовалось для активизации кампании против КНДР. По его словам, в будущем Пхеньян не станет информировать организацию о ракетных пусках.

«Поскольку IMO отреагировала на предварительное уведомление КНДР о запуске спутника принятием "резолюции" против КНДР, мы будем рассматривать это как официальное проявление ее позиции о том, что в предварительном уведомлении КНДР больше нет необходимости»,— говорится в заявлении, опубликованном ЦТАК.

Международная морская организация (входит в ООН) 2 июня приняла резолюцию, в которой говорилось, что Северная Корея проводила многочисленные ракетные запуски без уведомления, создавая угрозу безопасности экипажей судоходов. IMO призвала Пхеньян прекратить незаконные запуски баллистических ракет.