Сеул ждет звонка

Северокорейский лидер Ким Чен Ын обнародовал новую оборонную стратегию, делающую ставку на развитие «подавляющих наступательных сил». Смена акцентов в военном строительстве КНДР сопровождается внезапным прекращением работы линии прямой связи между двумя Кореями. С прошлой пятницы Пхеньян не отвечает на ежедневные звонки из Сеула, где растет тревога в связи с риском неконтролируемой конфронтации на Корейском полуострове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KRT, Reuters Фото: KRT, Reuters

Новые задачи в области оборонной политики страны северокорейский лидер Ким Чен Ын сформулировал в ходе VI расширенного заседания центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи. Как сообщило во вторник агентство ЦТАК, его участники обсуждали ответные меры в связи с «действиями империалистов США и южнокорейских марионеток, которые приобретают угрожающий характер».

Накануне встречи ЦТАК распространило комментарий, разъясняющий, почему, с точки зрения Пхеньяна, ситуация в регионе стремительно деградирует. «Безумные учения США и их сателлитов превратили Корейский полуостров в большой пороховой погреб, который может взорваться в любой момент, а окрестности полуострова — в специальный полигон агрессивной армии американских империалистов, мировую выставку стратегического вооружения»,— отмечает агентство.

В связи с этим, как заявил в своем обращении к военному руководству страны Ким Чен Ын, Пхеньяну предстоит расширять арсенал средств сдерживания, которые должны стать более практичными и позволять переходить к наступлению.

Принятые по итогам совещания в Пхеньяне решения были названы «историческим моментом» и «большим шагом на пути укрепления вооруженных сил для повышения обороноспособности и подавляющих наступательных сил».

Этому предшествовало проходившее с 4 по 7 апреля испытание подводной системы стратегического оружия Haeil-2 с имитацией ядерного боезаряда. Запуск ударного подводного беспилотника был осуществлен 4 апреля в порту Каджин, после чего за три дня он преодолел 1 тыс. км под водой и 7 апреля достиг порта Рёндэ, где находилась имитируемая цель, поразив ее испытательной боеголовкой.

В сообщении агентства ЦТАК отмечается, что испытания Haeil-2 прошли успешно и «подтвердили надежность системы подводного стратегического вооружения и ее смертоносную атакующую способность». Сама же система названа «перспективной частью потенциала вооруженных сил КНДР, необходимого для сдерживания нарастающих военных действий врагов». Это было уже второе испытание северокорейского подводного беспилотника — первое прошло 24 марта, после чего в Пхеньяне сообщили, что новое оружие способно генерировать радиоактивное цунами и наносить внезапные удары по противнику.

Испытывая наступательное оружие и приступив к реализации новой оборонной стратегии, с конца прошлой недели Пхеньян также перестал выходить на связь с Сеулом, не отвечая на звонки ни по военной линии, ни по линии межкорейского офиса связи (до этого стороны созванивались два раза в день — в 9 и в 17 часов). Возникшая в Сеуле первоначальная версия о том, что молчание телефонных линий могло быть вызвано техническими проблемами, как это было в июне прошлого года во время проливных дождей, в итоге была отброшена.

Ежедневные контакты по межкорейским каналам связи между Севером и Югом на протяжении последних лет уже прерывались несколько раз, и в целом ситуация вокруг телефонных линий неизменно была показателем того, в какой точке в тот или иной момент находятся отношения Сеула и Пхеньяна.

Так, летом 2020 года Пхеньян в знак протеста против отправки в КНДР южнокорейскими активистами пропагандистских листовок заявил о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Тогда же Северная Корея взорвала здание межкорейского координационного бюро в промышленном комплексе Кэсон.

В июле 2021 года КНДР восстановила прямые линии связи с Сеулом, вновь прервала их в августе того же года и восстановила в октябре по личному указанию Ким Чен Ына.

На фоне прервавшейся связи между Сеулом и Пхеньяном агентство Yonhap в понедельник сообщило о полете над Корейским полуостровом американского разведывательного самолета Boeing RC-135V Rivet Joint, который стартовал с Окинавы (Япония) и пролетел над Желтым морем, сеульским регионом и другими частями полуострова. На размещенных в Twitter изображениях видно, что самолет пересек Корейский полуостров с запада на восток и обратно, пройдя вдоль демаркационной линии.

По сообщению Yonhap, полет американского самолета-разведчика был продиктован необходимостью мониторинга ситуации из-за опасения, что вслед за отключением связи могут последовать провокации со стороны Северной Кореи.

Комментируя ситуацию со вновь замолчавшими телефонными линиями, министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се во вторник назвал отказ Пхеньяна общаться с Сеулом «односторонним и безответственным шагом». «Мы выражаем сильное сожаление и предупреждаем, что это лишь приведет Север к самоизоляции и усложнит ситуацию для них»,— заявил южнокорейский министр, указав на то, что Пхеньян будет единолично отвечать за последствия своих действий.

Южнокорейский министр также обвинил Пхеньян в несанкционированном использовании южнокорейских активов в промышленном комплексе Кэсон, указав на то, что КНДР нарушает межкорейские соглашения о функционировании заводской зоны.

«Правительство примет все доступные меры, включая судебные иски, чтобы заставить Север взять на себя ответственность за свою незаконную деятельность и тесно сотрудничать с международным сообществом»,— добавил Квон Ён Се. Южнокорейские СМИ обращают внимание на то, что столь жесткое заявление министра объединения в адрес Севера прозвучало впервые за последние десять лет.

Сергей Строкань