В дополнительный выходной от мэра Москвы Сергея Собянина столичные компании не собираются отдыхать. Так, «Сбер» объявил, что несмотря на то, что, хотя понедельник, 26 июня, объявлен в мегаполисе нерабочим, офисы банка будут открыты в стандартном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

“Ъ FM” узнал у представителей разных организаций, как они намерены провести понедельник.

Управляющий партнер юридической компании Lidings Андрей Зеленин: «Мы здесь во многом зависим от графика и подхода к решению этого вопроса со стороны наших клиентов, поэтому ориентируемся на них. Соответственно, те встречи, которые подтверждаются, мы проводим в рабочем режиме. То же самое можно сказать и о работе в судебных инстанциях, например. Публиковалось сообщение, что назначенные на этот день заседания состоятся, как и планировалось, соответственно, мы обеспечим явку наших представителей. Далее будем следить за ситуацией, реагировать на какие-то запросы от сотрудников. Если для кого-то важно в этот день работать удаленно, мы такую возможность предоставим». Управляющий директор и партнер компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов: «Среди наших клиентов находятся компании, которые работают с бесперебойной инфраструктурой, и, естественно, среди них есть какие-то крупные государственные заказчики. Поэтому мы обязаны выполнять наши обязательства в определенные сроки независимо от праздников, каникул и иных обстоятельств. Мы работать будем. Во всяком случае, разрешим сотрудникам работать в дистанционном формате в силу того, что все равно есть определенные трудовые обязательства: если есть выходной, значит, как минимум, мы должны дать какие-то поблажки». Управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев: «В период после пандемии мы пересмотрели многие подходы к работе, особенно к офисной. Поэтому мы работаем всегда, и праздники, как правило. Люди большей частью смотрят по своей загруженности, насколько это важно для компании или клиентов, с которыми они работают. Несколько человек точно будут в офисе, потому что им кое-что нужно доделывать».

В Госдуме тем временем предлагают регионам перенять столичную практику. Депутат от «Новых людей» Антон Ткачев предложил объявить нерабочим понедельник, 26 июня, в пострадавших регионах, где вводили ограничения в субботу.

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