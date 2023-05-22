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Коммерсантъ FM
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Электроника собралась за рубеж

Российские вендоры оборудования переносят производство за границу

Количество российских компаний, производящих телеком-оборудование и электронику, сокращается: за последний год примерно 10% вендоров перенесли сборку в Китай, Вьетнам и Турцию, а многие небольшие производители объединились с крупными. Основными причинами, говорят участники рынка, стали санкционное давление и дополнительные проверки поставляемых в РФ компонентов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский рассказал “Ъ”, что за последние 12 месяцев около 10% компаний, которые разрабатывают и производят телеком-оборудование, вычислительную технику, промышленную и другую электронику на контрактных производствах в России или имели собственные сборочные линии, перенесли производство в другие страны. По его словам, ранее на территории РФ производилось оборудование 3 тыс. организаций. Миграция российских разработчиков электронного оборудования на иностранные контрактные производства усилилась, подтверждает тенденцию президент Zelax (отечественный производитель телеком-оборудования) Сергей Сухман. В основном компании переносят производство в Китай, Вьетнам, Индию и Турцию, говорит господин Покровский.

В пользу переноса производств за рубеж сейчас несколько факторов, отмечают эксперты. «Это и загруженность российских производств, и санкционные ограничения по поставкам иностранных комплектующих в РФ»,— говорит господин Сухман. Господин Покровский напоминает и о проверках импортируемых комплектующих в РФ: «Разрешение на ввоз микросхем, содержащих криптографию, требует длительной проверки в центре по лицензированию ФСБ, а разрешение на ввоз готовой продукции под своей маркой легко получить через регистрацию нотификаций».

Кроме того, производить в России стало очень дорого: например, за период действия различных санкций и ограничений со стороны Запада стоимость иностранного оборудования для производства печатных плат в РФ выросла на 40% (см. “Ъ” от 14 февраля). Проблемы с доступностью капитала при росте производственных расходов вынудили некоторые небольшие компании присоединиться к крупным вендорам, считает замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи Александр Сиволобов. «В России сейчас основной целью отрасли является выживание, и консолидация становится оптимальной стратегией»,— говорит он.

Все больше российских компаний будет переносить свое производство за рубеж, потому что «поставлять в РФ готовую продукцию — даже с иностранного юрлица — проще, чем зарубежные компоненты», резюмирует директор «Норси-Транса» Сергей Овчинников.

Будет ли продукция, произведенная на зарубежных площадках по контрактам с российскими компаниями, попадать в реестр отечественного оборудования Минпромторга, пока до конца непонятно, отмечает господин Сухман. «На примере радиоэлектроники мы видим, что компании с продукцией из иностранных комплектующих легко проходят в реестр Минпромторга, тогда как действительно российские компании сталкиваются с бюрократическими трудностями»,— говорит директор «Промобита» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максим Копосов.

В Минпромторге “Ъ” заявили: «С введением санкций в отношении поставок электронной продукции в нашу страну российские производители углубили локализацию телеком- и сетевого оборудования и увеличили объемы поставок продукции». В министерстве отметили, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом значительно увеличилось количество телеком-оборудования, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Тимофей Корнев

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