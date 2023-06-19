Продавцы меняют кроссовки

Параллельный импорт спортивных товаров, запущенный, как и на многих других рынках, после ухода из России большинства международных брендов, пока не обеспечил стабильность поставок и цен. В результате специализированные компании стали запускать собственные марки. Так, например, дистрибутор спортивной одежды и обуви Lestate создает собственную линейку Rank. Однако дефицит оборудования и отсутствие в РФ производства необходимых тканей и фурнитуры делают такие проекты рискованными, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ”, коммерческий директор российского дистрибутора спорттоваров Lestate Роман Самсонов подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию бренда Rank.

Господин Самсонов подтвердил “Ъ” планы по созданию собственной торговой марки (СТМ), под которой будут производиться обувь, одежда и аксессуары. По его словам, товары Rank появятся в начале 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге в мультибрендовых магазинах Sport Point, которыми управляет Lestate, а затем — на маркетплейсах и в сегменте оптовых поставок.

Владельцем Lestate в ЕГРЮЛ указан Тимофей Кундюков. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка операционной компании Lestate — ООО «Профи тренд» в 2022 году выросла на 25,7% год к году, до 1,86 млрд руб., чистая прибыль — почти в пять раз, до 135 млн руб.

Несмотря на то что после ухода из России международных фешен-ритейлеров в 2022 году их товары доступны через параллельный импорт, стоимость значительно подскочила и покупатель уже не готов платить 10–12 тыс. руб. за кроссовки известного бренда, отмечает Роман Самсонов. По его словам, для таких потребителей Lestate и разрабатывает линейку под новой маркой.

Для российского покупателя бренд уже не играет большого значения, а конкуренция в сегменте спорттоваров остается относительно высокой, соглашается старший директор CORE.XP Марина Малахатько. То, что россияне стали чаще переходить на менее известные, но доступные по цене бренды, что особенно наглядно видно в том числе в сегменте спортивной одежды, в своем недавнем исследовании указывала компания Б1, бывшее российское подразделение E&Y (см. “Ъ” от 14 июня).

Сейчас из-за «непредсказуемости и хаотичности импортных поставок» многие розничные сети запускают товары под СТМ, говорит директор по маркетингу «Спорт-Марафона» Ирина Кузьмина.

«Спортмастер», давно развивающий несколько своих брендов, включая Demix и Nordway, также планирует еще одну линейку под новой маркой. В этом году ритейлер зарегистрировал ряд доменов, включая athlex-sport.ru. Одежда и обувь под брендом Athlex доступна на сайте «Спортмастера» для предзаказа для оптовых поставок. В компании отказались от комментариев.

Прошлой осенью собственный бренд запустила и другая мультибрендовая сеть Street Beat, управляемая Inventive Retail Group. Вице-президент по спортивным товарам компании Елена Боровикова отмечает, что сегодня у ритейлера доля СТМ в общем ассортименте обуви и текстиля достигает 20%. Бренд-директор школы бизнес-образования Fashion Factory School Анна Дубровина также указывает на рост интереса к созданию спортивных брендов у студентов школы.

Однако с закрытием монобрендовых магазинов известных марок прекратились поставки новейших технологичных товаров в спортивном сегменте, констатирует Марина Малахатько. Сейчас действительно наблюдается дефицит в нише технологичной экипировки и одежды для профессиональных спортсменов, подтверждает Анна Дубровина.

Елена Боровикова отмечает, что в развитии собственного производства спортивной одежды и обуви важны технологичность и качество материалов, сезонность и смена коллекции в определенные сроки. Среди сложностей организации производства в России Ирина Кузьмина называет ограниченное количество оборудования и кадров, а также отсутствие производства внутри страны необходимых тканей и фурнитуры. Кроме того, отмечает госпожа Малахатько, выходу на рынок новой торговой марки может помешать стагнирующая экономика и высокий уровень неопределенности на потребительском рынке.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев