Продавцы переобулись

Иностранные компании ищут компромиссные варианты сокращения бизнеса в России. В частности, владеющая брендом Vans американская VF Corporation решила закрыть местную розницу и переориентировать российское подразделение на оптовые продажи. Такая стратегия позволит снизить геополитические риски и расходы на магазины, но потребуется обеспечивать бесперебойность дистрибуции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Lee / Reuters Фото: Jason Lee / Reuters

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face и др.) решил закрыть свои магазины в России, а местное подразделение перевести на оптовые поставки. Об этом сказано в отчетности российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс». Последние торговые точки Vans в России были закрыты весной 2023 года, говорится в документе. В «ВФ Си-Ай-Эс» на запрос “Ъ” не ответили.

VF Corporation решила сама развивать в России розничную сеть магазинов под маркой Vans в 2020 году, выкупив работающие под этим брендом магазины у своего франчайзи A3 Retail Group. По данным компании, на конец 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге работало 12 магазинов Vans. После начала военных действий РФ на Украине в марте 2022 года VF Corporation приостановила работу розничных магазинов, оптовые поставки и онлайн-продажи. По итогам 2022 года выручка «ВФ Си-Ай-Эс» снизилась на 50,8% год к году, до 1,36 млрд руб. Чистый убыток был 306,97 млн руб. против прибыли в 420 млн руб. в 2021 году.

В апреле этого года «ВФ Си-Ай-Эс» получила первую в этом году декларацию соответствия на женскую и мужскую одежду под торговыми марками The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney и Timberland, следует из данных Росаккредитации. Поставщиком указана швейцарская VF International SAGL, а производственными площадками — предприятия в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме, странах ЕС. Указанные марки не подпадают под санкции ЕС, запрещающие поставки одежды в России дороже €300 за единицу товара.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс считает переориентацию бизнеса VF Corporation в России исключительно на оптовые продажи компромиссным вариантом. По ее словам, продолжение работы на рынке в качестве партнера-дистрибутора дает возможность компании поддержать известность собственных брендов как минимум через представленность в мультибрендовых сетях и сохранить обороты бизнеса. Из-за ухудшения геополитической ситуации наличие собственной розничной сети или онлайн-магазина грозит бойкотированием бренда на других рынках, а оптовые поставки позволяют «смешаться с другими марками», отмечает бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию Дания Ткачева.

Директор инфраструктурного ритейла и представления интересов арендаторов CORE.XP Евгения Прилуцкая говорит, что основная выгода такой модели — разделение рисков: производитель несет ответственность за товар, его качество и количество, а оптовый покупатель — за сбыт. Фирменный магазин, говорит госпожа Прилуцкая, нужен для представления бренда, а в случае VF Corporation речь идет о уже известных марках со своими потребителями. По ее словам, негативно на содержании своей розницы также сказывается прогрессирующий рост арендных расходов в ситуации, когда «потребительский спрос лихорадит». Риски дистрибутора — только в дефиците товара и зависят в первую очередь от логистики, добавляет эксперт.

По данным Nikolliers на конец 2022 года окончательно ушли из России международные ритейл-холдинги с 23 брендами, а 25 международных сетей с 27 марками остаются в режиме «на паузе», оставляя свои магазины закрытыми. Еще 22 компании, управлявшие 31 брендом, продали российский бизнес, что в ряде случаев сопровождалось переименованием магазинов. Так, Reebok продал местную сеть турецкой FLO Retailing, которая переименовала точки в Sneaker Box, объекты Levi’s возобновляют работу под брендом JNS, а магазины Crocs переименовываются в Saboo. По данным FCG, в 2022 году оборот фешен- рынка в России сократился на 8,1% в деньгах. Это худший результат после 2020 года, когда из-за пандемии продажи одежды и обуви в РФ снизились на 11% год к году.

Алина Савицкая