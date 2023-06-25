МВД: Участие в «Алых парусах» приняли более 1 млн человек

В общей сложности более 1 млн 275 тыс. человек приняли участие в празднике выпускников петербургских школ «Алые паруса» в этом году. Из них 52 тыс. — это выпускники школ. Такие цифры приводят в воскресенье, 25 июня, в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздник выпускников средних школ Санкт-Петербурга "Алые паруса" 2023. Бриг "Россия" в акватории Невы и выпускники на Дворцовой набережной.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Праздник выпускников средних школ Санкт-Петербурга "Алые паруса" 2023. Бриг "Россия" в акватории Невы и выпускники на Дворцовой набережной.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Нарушений общественного порядка и иных происшествий не зарегистрировано, отметили в полиции. Об отсутствии правонарушений в период празднования «Алых парусов» также сообщили в Росгвардии.

Напомним, ранее организаторы рассказали о том, что в празднике выпускников приняли участие около 70 тыс. вчерашних учеников не только из Петербурга, но и из других регионов.

«Ъ-СПб» писал, что весь день накануне проведение праздника оставалось под вопросом из-за ситуации с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». В некоторых регионах торжества по случаю выпускных вечеров школьников были отменены. Тем не менее, власти Петербурга от проведения «Алых парусов» решили все-таки не отказываться.

Как прошел праздник выпускников в этом году в Петербурге, смотрите в фотогалерее «Ъ-СПб».

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