В празднике «Алые паруса — 2023» приняли участие около 70 тыс. выпускников

В Санкт-Петербурге прошел ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Участие в нем, по данным организаторов, приняли около 70 тысяч вчерашних учащихся не только из Петербурга, но и из других регионов. В этом году праздник отметил свое 55-летие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздник выпускников средних школ Санкт-Петербурга "Алые паруса" 2023. Бриг "Россия" в акватории Невы и выпускники на Дворцовой набережной.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Праздник выпускников средних школ Санкт-Петербурга "Алые паруса" 2023. Бриг "Россия" в акватории Невы и выпускники на Дворцовой набережной.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

На Дворцовой площади состоялся традиционный концерт, хедлайнером которого в этот раз стала группа «Чайф». Кульминацией же стало появление в акватории Невы брига с алыми парусами.

Отметим, что в этом году парусник «Россия» изменил свой маршрут. Войдя в створ Троицкого моста, он сначала прошел вдоль Дворцовой набережной, а затем совершил разворот у стрелки Васильевского острова.

Сюрпризом для собравшихся стало появление на борту брига популярного певца Ярослава Дронова, известного как Shaman. В современной обработке он спел знаменитую песню Марка Бернеса «С чего начинается Родина». Имя исполнителя организаторы до последнего держали в секрете.

Продолжился праздник на Дворцовой до 4-х утра. Метро и ряд маршрутов наземного транспорта в Петербурге в ночь «Алых парусов» работали без перерыва.

Напомним, что весь день накануне проведение праздника оставалось под вопросом из-за ситуации с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». В некоторых регионах торжества по случаю выпускных вечеров школьников были отменены. Тем не менее, власти Петербурга от проведения «Алых парусов» решили все-таки не отказываться.

Больше кадров с «Алых парусов — 2023» смотрите в фотогалерее «Ъ-СПб».

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