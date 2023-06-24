Петербургским оперативникам дана команда при необходимости в течение часа явиться к месту службы

Всем оперативным сотрудникам ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — управления уголовного розыска и управления экономической безопасности — дана команда «находиться по своим делам, но чтобы в любой момент в течение часа прибыть на свое рабочее место». Об этом во второй половине дня в субботу, 24 июня, со ссылкой на свои источники в оперативных службах сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Грубо говоря, дистанция подлета — один час»,— передает источник издания.

При этом о возможной отмене праздника выпускников «Алые паруса» речь пока не идет — его собираются провести по плану.

«Ъ-СПб» направил запрос в ГУ МВД. На момент подготовки материала официального ответа от главка пока не последовало.

Напомним, ранее стало известно, что в Смольном проходит экстренное совещание с участием представителей всех силовых структур города.

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