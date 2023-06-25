КНДР предложила России поддержку в связи с мятежом Пригожина

Северная Корея предложила России полную поддержку в борьбе с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил замглавы МИД КНДР Им Чхон Иль на встрече с послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой. О встрече сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Во время беседы замминистра сказал, что уверен в том, что вооруженный мятеж в России будет быстро подавлен в соответствии со стремлением и волей российского народа, отметив, что решительно поддержит любое решение и выбор российского руководства»,— сказано в сообщении ЦТАК.

Как пишет агентство, Им Чхон Иль также заявил на встрече, что не сомневается в том, что «стойкие армия и народ России преодолеют любые трудности и испытания» и одержат «героическую победу» в ходе военного конфликта с Украиной.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву. Бойцы ЧВК зашли в Ростов-на Дону, Воронеж и на территорию Липецкой области. Ситуацию урегулировали вечером 24 июня. Бойцы ЧВК освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию, уголовное дело против него будет закрыто, участников мятежа преследовать не будут, сообщали в Кремле.

Что происходит на 487-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко