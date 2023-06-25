На трассах Ростовской области сняты ограничения на движение транспорта

Все ограничения на движение по трассам Ростовской области сняты. Об этом сообщило главное управления МЧС по региону.

«Движение открыто»,— сказал представитель МЧС по Ростовской области журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он пояснил, что это касается всех трасс в регионе.

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня начал «марш справедливости» на Москву по трассе М-4 «Дон». Российские власти признали это вооруженным мятежом. Бойцы ЧВК взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. В городе и регионе ограничивали движение транспорта, в том числе было перекрыто движение на трассе М-4 «Дон» и въезд в регион со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей.

К ночи 24 июня ситуацию урегулировали. Бойцы компании освободили находившиеся под их контролем объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Что происходит на 487-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко