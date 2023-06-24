В Петербурге стартовали «Алые паруса — 2023»

Вечером 24 июня в Санкт-Петербурге начался ежегодный праздник выпускников «Алые паруса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускники на Дворцовой площади во время концерта

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Выпускники на Дворцовой площади во время концерта

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

На Дворцовой площади перед выпускниками выступил губернатор Александр Беглов. После этого здесь начался концерт, в котором примут участие группа «Чайф», Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, а также белорусский певец LYRIQ.

Ведут вечер на Дворцовой Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

Кульминацией праздника в 00:40 станет появление в акватории Невы парусника «Россия» с алыми парусами и светомузыкальное шоу. После прохождения брига концерт продолжится до 4-х утра. Трансляцию по традиции проводит Пятый канал.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ночь «Алых парусов» общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно.

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