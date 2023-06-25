Владимир Штыгашев включен в список КПРФ на выборах в верховный совет Хакасии

Второй этап внеочередной конференции хакасского реготделения КПРФ утвердил списки кандидатов на выборы. «Основной сенсацией состоявшегося мероприятия стало включение в общереспубликанский список кандидатов в депутаты верховного совета Владимира Штыгашева, председателя парламента республики»,– сообщает реготделение КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Верховный Совет Республики Хакасия Фото: Верховный Совет Республики Хакасия

Список кандидатов в депутаты в итоге возглавили действующий руководитель региона Валентин Коновалов, Владимир Штыгашев, председатель комитета по бюджету Олег Иванов. Также в список вошли общественные лидеры, депутаты, главы муниципалитетов. По словам Валентина Коновалова, решение было единогласным.

Владимир Штыгашев вышел из партии «Единая Россия» в середине июня. «В принципе предложения такие есть, чтобы я еще избрался депутатом, по крайней мере. Я, наверное, пойду в одномандатном округе, по спискам ли»,— заявил он на этой неделе 21 июня в эфире телеканала РТС. Господин Штыгашев подверг критике «Единую Россию» в Хакасии за то, что «всякие люди недостойные там находятся», и одновременно дал положительную оценку работе коммуниста Валентина Коновалова на посту главы региона.

На этой неделе в Хакасии «Единая Россия» утвердила список на выборах в парламент. Его возглавил депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, который на сентябрьских выборах будет бороться и за пост главы региона.

25 депутатов ВС Хакасии избираются по партспискам, 25 — в одномандатных округах. В настоящее время во фракцию КПРФ входят 11 депутатов. Выборы состоятся в единый день голосования - 10 сентября.

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Оксана Павлова