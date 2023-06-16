Спикер верховного совета Хакасии покидает ряды «Единой России»

Владимир Штыгашев, возглавляющий верховный совет Республики Хакасия с начала 1990-х годов, выходит из «Единой России» (ЕР). Соответствующее заявление он направил на имя руководителя регионального отделения партии Сергея Сокола.

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«Владимир Николаевич, безусловно, аксакал хакасской политики, но он достаточно давно выступает в духе КПРФ. После перезагрузки в хакасское региональное отделение партии «Единая Россия» пришло много молодых и инициативных людей, за ними сложно угнаться. Для нас такое решение Владимира Штыгашева довольно ожидаемо после проведения предварительного голосования. Относимся к этому решению с уважением»,– прокомментировали решение председателя верховного совета в РО ЕР. В аппарате спикера его выход из партии не подтвердили и не опровергли.

Владимир Штыгашев вступил в ЕР в 2007 году. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в этом году он не принимал участия в праймериз ЕР по отбору партийных кандидатов на выборах в новый состав республиканского парламента. Выборы в верховный совет пройдут 10 сентября 2023 года.

Разногласия спикера с товарищами по партии перешли в публичную плоскость в апреле, когда фракция ЕР отказалась принимать отчет главы Хакасии коммуниста Валентина Коновалова о работе его правительства в 2022 году. Тогда господин Штыгашев назвал критиков отчета «шпаной» и пригрозил пожаловаться на них председателю ЕР Дмитрию Медведеву.

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Валерий Лавский