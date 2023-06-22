Кандидатов расставили по округам

«Единая Россия» (ЕР) утвердила список кандидатов в депутаты верховного совета (ВС) республики. Его возглавил депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, который на сентябрьских выборах будет бороться и за пост главы региона. Кому-то из кандидатов от ЕР, по-видимому, придется соперничать с бывшим однопартийцем — спикером ВС Владимиром Штыгашевым. Он заявил о намерении принять участие в выборах в одном из одномандатных округов и уже выступил с критикой единороссов Хакасии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы РФ Сергей Сокол возглавил список кандидатов «Единой России» в депутаты верховного совета Хакасии

Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ Депутат Госдумы РФ Сергей Сокол возглавил список кандидатов «Единой России» в депутаты верховного совета Хакасии

Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ

В Хакасии 21 июня состоялся второй этап внеочередной конференции регионального отделения (РО) «Единой России». Ее участники утвердили список кандидатов в депутаты ВС республики восьмого созыва, выборы которого состоятся в сентябре. «В команду „Единой России“ вошли уважаемые и авторитетные специалисты в своих сферах. Именно они выдвинуты кандидатами в верховный совет по одномандатным округам и в списках территориальных групп. Это те, кто хорошо знаком с проблемами на местах и при поддержке правительства республики и федерального центра способен переломить сложившуюся за последние годы ситуацию со стагнацией и катастрофическим недофинансированием муниципалитетов»,— говорится в сообщении РО ЕР по итогам конференции.

25 депутатов ВС Хакасии избираются по партспискам, 25 — в одномандатных округах. На предыдущих выборах в 2018 году единороссы набрали 25,46% при голосовании по спискам и получили 10 мандатов по итогам выборов в одномандатных округах. В настоящее время во фракцию ЕР входят 20 депутатов, она является крупнейшей.

Общереспубликанскую часть списка из трех кандидатов возглавил депутат Госдумы РФ, секретарь РО Сергей Сокол, который ранее был выдвинут партией на пост главы региона. Вместе с ним в первую тройку вошли глава Аскизского района Абрек Челтыгмашев и ректор Хакасского государственного университета Татьяна Краснова. Господин Челтыгмашев в 2019 году в четвертый раз выиграл выборы главы района с пятилетним сроком полномочий, набрав 48,2% голосов. Госпожа Краснова, в свою очередь, несколько лет проработала министром экономики Хакасии в команде губернатора Виктора Зимина. Татьяна Краснова и Абрек Челтыгмашев в электронном предварительном голосовании (ЭПГ) не участвовали, праймериз для определения первой тройки прошли в формате голосования членов президиума политсовета.

Выдвижение кандидатов в территориальных группах и одномандатных округах в целом соответствует результатам ЭПГ, состоявшегося по 25 территориям. В большинстве случаев победитель голосования стал кандидатом от партии в одномандатном округе, а второй по числу набранных голосов занял первую строчку в территориальной группе.

Но допущены и другие варианты. Например, победителем праймериз на территории №13 стал действующий сенатор Александр Жуков, но кандидатом в одномандатном округе выдвинут депутат ВС Александр Масалов — второй по итогам праймериз. Сам же господин Жуков возглавил территориальную группу №13. По итогам ЭПГ на территории №3 второе место заняла директор абаканской школы №26 Ирина Табакирова, но в список кандидатов она не попала. Территориальную группу в этом случае возглавил ставший третьим по итогам праймериз заместитель начальника Красноярской железной дороги Александр Кожанов. «Бывают на практике такие случаи, когда люди идут на ЭПГ кандидатами попробовать свои силы, поддержать партию, но в их планы не входит выдвижение. Участие в избирательной кампании — довольно трудозатратное дело, плюс нужно собрать большой пакет документов, потом почти три месяца посвятить работе „в полях“ с избирателями. Если кандидат пришел к выводу, что у него другие планы на лето, и написал отказную от выдвижения, то никто не вправе его принуждать»,— объяснили в РО ЕР разницу между итогами ЭПГ и списком кандидатов.

Одномандатный округ №24 оказался единственным, где «Единая Россия» не стала выдвигать кандидата. Причиной стал тот факт, что выигравшая ЭПГ глава Усть-Абаканского района Елена Егорова решила не менять работу на депутатскую.

По словам господина Сокола, задача ЕР на этих выборах — «одержать убедительную победу». По оценке члена политсовета абаканского отделения партии Михаила Верхотурова, на этот раз единороссы могут рассчитывать на 45–60% при голосовании по партспискам, а результат в 55% даст, скорее всего, 13 мандатов. «По итогам выборов в одномандатных округах вполне реально, что ЕР получит плюсом еще около 20 мандатов. Если суммировать тергруппы и одномандатников, то получится, что фракция в ВС может увеличиться более чем на 50% и при этом серьезно обновится качественно»,— сказал он „Ъ-Сибирь“.

В одном из одномандатных округов соперником кандидата от ЕР, по-видимому, станет спикер ВС Владимир Штыгашев, вышедший из партии в середине июня. «В принципе предложения такие есть, чтобы я еще избрался депутатом, по крайней мере. Там видно будет. Я, наверное, пойду в одномандатном округе, по спискам ли. По крайней мере, в ближайшие три-пять дней это будет решено»,— заявил глава республиканского парламента 21 июня в эфире телеканала РТС. Господин Штыгашев подверг критике «Единую Россию» в Хакасии за то, что «всякие люди недостойные там находятся», и одновременно дал положительную оценку работе коммуниста Валентина Коновалова на посту главы региона. Руководитель Хакасии же на заседании правительства региона 20 июня отметил авторитет спикера и поблагодарил его за «бесценный политический жизненный опыт и дипломатические таланты». Господин Коновалов также выразил уверенность в том, что «Владимир Николаевич продолжит работать на благо республики».

По данным ГАС «Выборы», ни одна из партий пока не предоставила избиркому Хакасии список своих кандидатов. РО ЛДПР утвердило его на конференции 17 июня. В первую тройку вошли лидер партии Леонид Слуцкий, а также депутаты ВС Михаил Молчанов и Ярослав Хаврон. Руководитель РО «Родины» Алексей Хабаров, выдвинутый на выборы главы республики, возглавил и список кандидатов от партии в депутаты ВС. Всего в этом списке 35 человек. Как сообщили „Ъ-Сибирь“ в РО КПРФ, партсписок коммунистов планируется утвердить на конференции 24 июня.

Валерий Лавский