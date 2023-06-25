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Коммерсантъ FM
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Секретарь Совбеза Японии обсудил ситуацию в РФ с помощником Байдена Салливаном

Секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию в России. Чиновники договорились о тесном сотрудничестве и взаимодействии в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер».

Согласно информации Kyodo, разговор состоялся сегодня, 25 июня, и был полностью посвящен ситуации в России. В ходе разговора стороны «подтвердили намерение оставаться в тесном взаимодействии». Другие детали беседы секретаря японского Совбеза и помощника президента США не раскрываются.

Уточняется, что японский премьер Фумио Кисида 25 июня заслушал «оперативный доклад руководства Министерства иностранных дел страны о ситуации в России».

Основатель частной военной компании «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин проводил с вечера 23 июня «марш справедливости» на Москву, который российские власти признали вооруженным мятежом (в отношении основателя «Вагнера» было возбуждено уголовное дело). Урегулировать ситуацию удалось ближе к ночи 24 июня. Бойцы компании освободили находившиеся под их контролем объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Александр Кислов

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