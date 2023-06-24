РПЛ представила календарь футбольного сезона 2023/24

Российская премьер-лига опубликовала расписание всех матчей предстоящего сезона. Первый тур чемпионата в сезоне 2023/24 назначена на 21-23 июля. Последний тур РПЛ пройдет 25 мая 2024 года, сообщается на сайте премьер-лиги.

Действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит», в первом туре на выезде сыграет с нижегородским клубом «Пари НН». Серебряный призер прошлого сезона московский ЦСКА приедет в гости к екатеринбургскому «Уралу», а занявший третье место московский «Спартак» примет «Оренбург».

Зимняя пауза в РПЛ запланирована после 18 тура, который запланирован на 8-10 декабря. Перерыв закончится 1 марта. Паузы на международные игры сборной назначены на 4-12 сентября, 9-17 октября, 13-21 ноября и 18-27 марта.

Пресс-служба РПЛ, сегодня, 24 июня, также прокомментировала ситуацию в России. «Российская премьер-лига находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти»,— говорится в заявлении РПЛ в Telegram.

Отмечается, что администрация лиги в ежеминутном режиме следит за ситуацией в стране и продолжает подготовку к предстоящему сезону.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» господин Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». После этих заявлений ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин назвал события, связанные с ЧВК, мятежом и предательством.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов