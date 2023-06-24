Сообщество ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте» заблокировано по требованию РКН

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество ЧВК «Вагнер» по требованию Роскомнадзора, свидетельствует страница сообщества на сайте соцсети.

«Сообщество было заблокировано по требованию Роскомнадзора, поскольку попало в реестр запрещенных ресурсов. Комментарий модератора: данный материал заблокирован по требованию Роскомнадзора на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.06.2023 № 27-31-2023/Треб431-23»,— говорится в заявлении на странице заблокированного сообщества. У этой страницы было почти 700 тыс. подписчиков.

Ранее сегодня, 24 июня, «ВКонтакте» заблокировала по требованию Генпрокуратуры одно из заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на странице пресс-службы его компании «Конкорд». В качестве причины указано решение Генпрокуратуры от 23 июня.

В ночь с 23 на 24 июня Генпрокуратура сообщила, что ФСБ России возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

Евгений Пригожин поздно вечером 23 июня распространил сообщения с обвинениями в адрес Минобороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и о том, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны назвало это «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. Утром Евгений Пригожин заявил, что ЧВК контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Президент России Владимир Путин во время выступления с видеообращением признал, что ситуация в Ростове-на-Дону сложная, но пообещал разобраться. Он заявил, что «действия, которые раскалывают наше единство,— это, по сути, отступничество от своего народа», и назвал это «ударом в спину».

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Эрдни Кагалтынов