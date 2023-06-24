«ВКонтакте» заблокировала заявление Пригожина по требованию Генпрокуратуры

Одно из заявлений основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина заблокировано на странице пресс-службы его компании «Конкорд» «ВКонтакте». В качестве причины указано решение Генпрокуратуры от 23 июня. Другие заявления предпринимателя, в том числе с обвинениями в отношении Минобороны РФ, по-прежнему доступны.

Кроме того, клиенты многих операторов не могут открыть сервис Google News. Так, он не доступен у пользователей «Ростелекома» и «Билайна». По данным сервиса Downradar, пользователи начали массово жаловаться на проблемы с Google в ночь на 24 июня. Больше всего жалоб поступает из Москвы. Вместе с тем Google News у некоторых операторов продолжает работать. Например, сервис доступен у МТС и «Фокус Лайф».

Евгений Пригожин поздно вечером 23 июня распространил сообщения с обвинениями в адрес Минобороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и о том, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны назвало это «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Спецслужба призвала бойцов компании задержать господина Пригожина. Генпрокуратура заявила, что предпринимателю грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин проинформирован о ситуации, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Леонид Уварчев