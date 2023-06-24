Администрация Ростова-на-Дону сообщила о ситуации в городе

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко прокомментировал обстановку в городе: главную улицу — Большую Садовую — открыли для движения, схема движения восстановлена. Ранее власти изменяли схему движения городского транспорта.

«Все коммунальные службы и экстренные службы работают в штатном режиме. В торговых сетях и магазинах достаточно продуктов для обеспечения потребностей жителей. Все системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме»,— написал господин Логвиненко в своем Telegram-канале. Дефицита топлива нет, заверил он, а очереди на заправках объяснил «ажиотажным спросом».

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утром 24 июня заявил, что его бойцы взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин в обращении говорил, что в городе фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Он пообещал принять необходимые меры. В Ростовской области отменены все праздничные мероприятия, жителям рекомендовано не выходить из дома.

Бойцы частной военной компании направились в Ростов после того, как вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК «Вагнер». Он говорил, что «разбираться» направляется около 20–25 тыс. человек. ФСБ возбудило против него уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.

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Лусине Баласян