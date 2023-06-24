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Коммерсантъ FM
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Развожаев: любой конфликт — плохо, конфликт такого уровня — плохо в высшей степени

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал события вокруг решений основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Он считает, что никто не обладает всей информацией, чтобы делать выводы. Губернатор призвал верить в Россию и ее президента.

«Как и многие из вас сейчас — не сплю, обновляю ленту новостей. Любой конфликт — плохо. Конфликт такого уровня... плохо в высшей степени. Никто из нас сейчас не обладает всей информацией, для того, чтобы делать выводы. Сейчас нам всем нужны: вера в свою страну и в президента. И поддержка наших ребят, которые героически держат фронт», написал господин Развожаев в Telegram.

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

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Губернатор Севастополя не стал давать оценку действиям господина Пригожина. Накануне, 23 июня, предприниматель обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны назвало сообщения Евгения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов компании задержать господина Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об уголовном деле «в связи с попыткой организации вооруженного мятежа».

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