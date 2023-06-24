Песков: Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа.

«Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений»,— сказал господин Песков «РИА Новости».

Также он сообщил, что Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об уголовном деле «в связи с попыткой организации вооруженного мятежа».

Евгений Пригожин начал распространять сообщения с обвинениями в адрес Минобороны поздно вечером 23 июня. Минобороны назвало это «информационной провокацией». ФСБ возбудила в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Спецслужба сообщила, что считает заявления основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина призывами к началу вооруженного гражданского конфликта. Ведомство призвало бойцов его компании не выполнять «преступные и предательские приказы» и задержать бизнесмена.