Финская таможня начнет возвращать в Россию прицепы и полуприцепы с российскими номерами

11-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) запрещает эксплуатацию прицепов и полуприцепов с российскими номерными знаками на территории ЕС. Запрет вступит в силу в полночь 24 июня 2023 года, после чего финская таможня вернет прицепы обратно в Россию. Въезд тракторов с российскими номерами в ЕС был запрещен в апреле 2022 года.

«По нашей оценке, на данный момент около 40% коммерческих автомобильных перевозок, пересекающих восточную границу, имеет прицепы или полуприцепы, зарегистрированные в России»,— заявил начальник отдела контроля финской таможни Сами Ракшит.

В будущем прицепам и полуприцепам с российскими регистрационными знаками будет запрещено эксплуатироваться в ЕС, даже если они зарегистрированы за пределами России. Для грузовых прицепов и полуприцепов, находящихся в настоящее время в ЕС и зарегистрированных в России, запрет вступит в силу 30 июня 2023 года.

Всего под новые санкции ЕС попали 71 физлицо и 33 юрлица. Среди прочего ЕС запретил прокачку российской нефти по северной ветке трубопровода «Дружба».

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Мария Федотова