Запад перешел в контрнаступление на Юг

Отсутствие перспектив скорого урегулирования конфликта на Украине заставляет Запад искать новые подходы к противодействию России. США и Европа пытаются повлиять на позицию стран «глобального Юга», придерживающихся нейтралитета. В ближайшие дни помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря Виктория Нуланд планируют встретиться с представителями Бразилии, Индии, Китая, Турции, ЮАР и ряда других государств, чтобы донести до них свое видение конфликта. Не отстает и президент Франции Эмманюэль Макрон: он попросился побыть гостем на встрече лидеров БРИКС, а также выступил на саммите в Париже за резкое увеличение инвестиций в развивающиеся страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Кении Уильям Руто и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters Президент Кении Уильям Руто и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

Пока мир обсуждает перспективы украинского контрнаступления, после которого, по мнению ряда западных политиков, может открыться «окно возможностей» для переговоров, дипломатическая работа тоже не стоит на месте. Правда, на этот раз союзники Киева решили зайти с другого конца, а именно поработать со странами, придерживающимися нейтралитета. Как сообщила газета The Financial Times, по просьбе украинских властей в Копенгагене 24–25 июня пройдут встречи советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и замгоссекретаря Виктории Нуланд со «скептиками украинской войны». В столице датского королевства представители администрации Джо Байдена, к которым, как предполагается, присоединится высокопоставленный чиновник Евросоюза, планируют в неформальной обстановке обсудить украинский конфликт с коллегами из Индии, Бразилии, ЮАР, Китая, Турции и ряда других государств. Итоговый состав участников переговоров не раскрывается.

Британская газета со ссылкой на источники отметила, что Украина и Запад обеспокоены затягиванием конфликта, а также тем, что на его фоне не растет число тех, кто готов поддержать Киев. Один из собеседников издания отметил: «ужасно осознавать, насколько остальной мир не убежден» в необходимости поддерживать Украину. По оценке западных представителей, «война будет бушевать и в следующем году», а потому важно попытаться склонить государства «глобального Юга» на свою сторону или хотя бы добиться от них более четкой позиции по отношению к кризису. Тем более что многие из них уже наперебой выдвигают планы мирного урегулирования. Киев и союзники намерены убедить эти страны, что разрешение конфликта должно базироваться на условиях Украины.

При этом активизировавшаяся борьба за симпатии Юга все больше кажется скоординированной. Во всяком случае, объектом повышенного внимания Запада эти страны стали одновременно на нескольких площадках. Особую активность проявляет президент Франции Эмманюэль Макрон. Сначала он неожиданно предложил себя в качестве гостя на предстоящем в августе в ЮАР саммите БРИКС. Глава МИД Франции Катрин Колонна подтвердила желание своего босса поприсутствовать на встрече с главами Бразилии, Индии, КНР, ЮАР и России. И хотя замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что Москва считает господина Макрона «неуместным гостем» на саммите и довела эту информацию до ЮАР, отказа от южноафриканцев Парижу пока не последовало. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор лишь объяснила, что решение остается за президентом Сирилом Рамафосой, и с некоторым интересом отметила: если французского президента все-таки пригласят, то это станет «первой подобной практикой для саммитов БРИКС».

По стечению обстоятельств господин Рамафоса 22 июня гостил в Париже, где под руководством господина Макрона стартовал двухдневный саммит по Новому глобальному финансовому пакту. Помимо президента ЮАР во французскую столицу приехали лидеры и многих других стран «глобального Юга», включая, например, главу дружественной Москве Кубы Мигеля Диас-Канеля. Идея Эмманюэля Макрона — наладить взаимодействие Севера (читай — Запада) и Юга в решении глобальных проблем, в частности, помочь развивающимся странам в борьбе с изменением климата, и так, чтобы это не шло в ущерб преодолению бедности. И хотя саммит не имел прямого отношения к украинскому кризису, в целом он вписывался в наметившуюся борьбу Запада за симпатии остального мира. Особенно в условиях, когда на Юге то и дело звучат упреки в адрес Запада за чрезмерное внимание к конфликту на Украине в ущерб остальным проблемам вне европейского пространства. Пригласив на встречу представителей из 130 стран, включая тот же Китай, в Париже отдельно подчеркнули: Россию не позвали, потому что она «временно поставила себя в положение вне игры».

Выступая на форуме, Эмманюэль Макрон признал, что Север делает недостаточно для преодоления неравенства, и призвал «наводнить» деньгами развивающиеся страны. «Давайте посмотрим правде в глаза. Растет неравенство, все больше людей уязвимы перед лицом климатических изменений, а это увеличивает риски. Наш миропорядок подвержен все более сильным потрясениям,— намекнул господин Макрон на происходящее в Европе.— Нам тоже нужна встряска... Необходимо увеличить инвестиции. Пока не сказать, что мы на высоте».

Между тем в общую концепцию активизации политико-дипломатических усилий Запада на южном направлении вписывался и визит в Вашингтон премьера Индии Нарендры Моди, которого в американской столице принимали с особым почетом. Желая сразу расставить точки над i, премьер Индии еще накануне визита заявил, что его страна «не нейтральна» в украинском конфликте, как «говорят некоторые», а выступает «на стороне мира». «Все страны должны уважать международное право и суверенитет других государств»,— заявил Нарендра Моди. И Вашингтон, и Дели выразили надежду, что переговоры между лидерами двух стран укрепят связи между государствами. А Белый дом, сделавший украинскую повестку одной из тем встречи, заявил, что «Индия — глобальный игрок, она приносит безопасность и стабильность на мировую арену». «Мы ожидаем усиления и укрепления этой роли»,— подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Примечательно, что попытки повлиять на позиции стран «глобального Юга» проходят на фоне принятия Евросоюзом 11-го пакета санкций против России, который среди прочего предусматривает санкции против компаний третьих стран, помогающих, по мнению ЕС, России обходить наложенные ограничения. Таким образом, вероятно, в подходе «кнута и пряника» Запад решил задействовать оба элемента, но все-таки с чуть большим упором на «пряник».

Алексей Забродин