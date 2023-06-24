Коммерсантъ-история №6 (151)

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Как вы считаете, кто из российских правителей и руководителей прошлого наименее уважаем?

Вопрос, конечно, непростой и очень спорный. Ведь не секрет, что каждый человек многогранен и однозначно отрицательные и положительные персонажи существовали только на уроках литературы в советской школе.

Возьмем, к примеру, маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова, который с 1953 по 1960 год был председателем Президиума Верховного совета СССР, т. е. пусть и достаточно формальным, но главой государства. О нем написано и рассказано много и разного. Но в 1941 году неплохо знавший его начальник оперативно-тактического цикла Военной академии имени Фрунзе генерал-майор Ф. К. Кузьмин в ходе обсуждения начала войны «многие поражения связывал с крайне слабой оперативной подготовкой К. Е. Ворошилова». В обсуждении принимали участие и другие видные знатоки военной науки. О том, что получилось в результате,— публикация «Обвинял правительство в неумении вести войну».

Немало поклонников и ненавистников всегда было у первого русского императора. За массовые казни стрельцов его, как правило, порицают. Но есть и те, кто эти его действия одобряет. Однако 325 лет назад, 16 июня 1698 года*, от ухода в историческое небытие его отделял не один шаг, а один час. Причем первопричиной этого были бездорожье и самая обыкновенная грязь. Все подробности — в материале «Русские по натуре очень тревожатся при опасности».

Императора Александра I именовали Благословенным. И 200 лет назад, в 1823 году, он, искренне сочувствуя пострадавшим от неурожая жителям белорусских губерний, повелел принять меры для улучшения их положения. Вот только эти мероприятия не сработали как хотелось, и самодержец выдвинул новую примечательную идею. Детали — в подборке «Бедствия, постигшие Белорусский край, не могли быть отвращены».

Александр II отдавал все силы победе в русско-турецкой войне 1877−1878 годов и лично присутствовал на европейском театре этой войны. Вот только результат мирного Берлинского конгресса оказался совершенно не тем, что ожидал и сам император, и вся Россия. О том, почему,— материал «Всякому народу приятно расширение его территории».

А Николай II разрешил создание пассажирского и грузового пароходства на крупной, но крайне своенравной реке. О том, что получилось в итоге,— текст «До сих пор лишена серьезного судоходства».

Не отставали от самодержавных коллег и советские руководители. И из-за их пренебрежения некоторыми бытовыми мелочами в стране начал процветать вынужденный нудизм. О чисто революционной голозадости — статья в нашей постоянной рубрике «Забытый быт» «Почти окончательно ликвидировали купальные костюмы».

Об этих любимых и ненавидимых правителях и руководителях и их примечательных решениях — этот выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»

Содержание

«Русские по натуре очень тревожатся при опасности» / Как Петр Первый едва не стал Петром Презренным

«Бедствия, постигшие Белорусский край, не могли быть отвращены» / Какими методами боролись с тяжелыми проблемами

«Всякому народу приятно расширение его территории» / Как проигрывались выигранные войны

«Почти окончательно ликвидировали купальные костюмы» / Как появился вынужденный нудизм

«До сих пор лишена серьезного судоходства» / Как невероятное стало очевидным

«Обвинял правительство в неумении вести войну» / Как бдительность вредила обороноспособности

*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.