«Обвинял правительство в неумении вести войну»

80 лет назад, 26 мая 1943 года, начальник ГУКР «СМЕРШ» Наркомата обороны СССР В. С. Абакумов направил И. В. Сталину справку об арестованных генералах РККА; среди побывавших в плену или не выполнивших приказов вождя военачальников в списке были и эвакуированные в далекий от фронта тыл преподаватели Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе; причем очень странное следствие по их делам растянулось на долгие годы.

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Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ «Не меньший урон был нанесен Военной академии РККА им. Фрунзе, сосредоточившей в своих стенах цвет российской военной мысли»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Из постановления Совета народных комиссаров СССР «О присвоении воинских званий высшему начальствующему составу Красной Армии», 4 июня 1940 года

Утвердить предложения Правительственной Комиссии о присвоении лицам высшего начальствующего состава Красной Армии воинских званий, установленных Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 7 мая 1940 года (фамилии генералов в списках были приведены в алфавитном порядке.— «История»)…

Присвоить звание генерал-майора…

18. Армадерову Георгию Александровичу…

58. Бурлачко Федоту Семеновичу…

86. Глазкову Алексею Александровичу…

118. Дьякову Георгию Семеновичу…

225. Кузьмину Федору Кузьмичу…

315. Плюснину Николаю Ивановичу…

383. Соколову Александру Яковлевичу…

467. Ширмахеру Александру Генриховичу…

Из публикации подполковника юстиции В. Е. Звягинцева «Изъять до последнего…», 1994 год

…Дело еще об одном «академическом заговоре» органы госбезопасности сфабриковали уже осенью 1941 года. В критическом для Москвы октябре было принято решение об эвакуации в Ташкент Военной академии им. Фрунзе. Ее преподавателей спешно погрузили в эшелон, в состав которого был включен и «генеральский» вагон. Генералы рвались на фронт, но приказы не обсуждались. В пути они, конечно, говорили, как могло случиться, что гитлеровцы за четыре месяца войны дошли до столицы.

По прибытии в Ташкент последовали аресты. К числу наиболее активных «заговорщиков» НКВД отнесло генералов Н. И. Плюснина, Г. А. Армадерова, А. А. Глазкова, А. Я. Соколова, Ф. С. Бурлачко, Г. С. Дьякова и Ф. К. Кузьмина.

Последний из них, судя по архивно-следственным документам, заявлял, что советское правительство не смогло организовать должное сопротивление фашистам, в неудачах обвинял командующих фронтами, которых знал как плохо подготовленных генералов, многие поражения связывал с крайне слабой оперативной подготовкой К. Е. Ворошилова. С ним соглашались, спорили, высказывали свои соображения.

Все было в этих беседах — боль и отчаяние, гнев и раздражение. Не было лишь «антисоветчины». Но присутствовавшая при разговорах сотрудница политотдела так не считала. Она проявила «бдительность» и настрочила донос. А дальше события развивались по известному сценарию. Застенок, беспрерывные допросы, издевательства и пытки…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Профессорско-преподавательский состав военных академий Красной Армии был отнесен к категории наименее благонадежных»

Фото: МАММ / МДФ «Профессорско-преподавательский состав военных академий Красной Армии был отнесен к категории наименее благонадежных»

Фото: МАММ / МДФ

Из справки начальника Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР комиссара государственной безопасности 2-го ранга В. С. Абакумова, 26 мая 1943 года

Управлением особых отделов НКВД СССР (на его базе 19 апреля 1943 года были сформированы «СМЕРШ» НКО, НКВМФ и НКВД.— «История») арестованы за антисоветскую деятельность следующие лица высшего командного состава Красной Армии…

2. ШИРМАХЕР Александр Генрихович, генерал-майор, бывш. преподаватель Военной Академии имени Фрунзе, 1891 года рождения, немец, в прошлом штабс-капитан царской армии, в Красной Армии с 1918 года, в 1938 году исключен из ВКП(б) за отрыв от партийной организации и бытовое разложение.

Арестован 19 декабря 1941 года.

Сознался, что к существующему строю относился враждебно, политику партии не разделял, под влиянием чего встал на путь активной антисоветской деятельности.

В 1923 году примыкал к антисоветской офицерской группе, существовавшей на Высших академических курсах, а в 1931 году бывшим командующим войсками СКВО (Северо-Кавказского военного округа.— «История») КАШИРИНЫМ (осужден Военной Коллегией Верхсуда Союза ССР в 1938 г. к ВМН) был вовлечен в антисоветский военный заговор и проводил подрывную работу, направленную на снижение боеспособности частей и соединений, которыми он командовал, срыву планов боевой подготовки и развал дисциплины среди личного состава.

Подрывная работа ШИРМАХЕРА в Красной Армии подтверждается официальными документами (в составленном в «СМЕРШ» списке арестованных генералов РККА от 21 декабря 1945 года в соответствующем разделе нет этих слов о подтверждении обвинений официальными документами.— «История»).

Как участник антисоветского военного заговора изобличается показаниями осужденных к расстрелу: КАШИРИНА — бывш. командующего войсками СКВО, ГУРКЕНАДЗЕ — бывш. начальника снабжения 84 стрелковой дивизии, ТАРАСОВА — быв. начальника 41 участка военно-строительных работ…

(В списке 1945 года дополнительно указывалось: «После того, как ознакомился с материалами следствия, ШИРМАХЕР от своих ранее данных показаний отказался».— «История».)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ПЛЮСНИН утверждал, что коллективизация сельского хозяйства привела к разорению крестьян, в результате чего они не хотят воевать за советскую власть»

«ПЛЮСНИН утверждал, что коллективизация сельского хозяйства привела к разорению крестьян, в результате чего они не хотят воевать за советскую власть»



21. ПЛЮСНИН Николай Иванович — генерал-майор, бывший начальник курса Военной академии им. Фрунзе, 1891 года рождения, русский, бывший кандидат в члены ВКП(б), в Красной Армии с 1918 года.

Арестован 22 ноября 1941 года.

Сознался, что был противником существующего строя и проводил организованную антисоветскую пораженческую агитацию.

После прихода на работу в Военную академию им. Фрунзе, установил антисоветскую связь с преподавателями академии — генерал-майорами АРМАДЕРОВЫМ, СОКОЛОВЫМ, БУРЛАЧКО и КУЗЬМИНЫМ, в беседах с которыми обсуждал свои изменнические намерения о необходимости замены существующего правительства буржуазно-демократическим; утверждал, что Советское правительство в процессе войны показало свою несостоятельность, в связи с чем доказывал, что надо вести линию на поражение Красной Армии в войне, дабы ускорить вмешательство Англии во внутренние дела Советского Союза и создание, таким образом, нового русского правительства (обвинение Н. И. Плюснина в желании ускорить вмешательство Англии не упоминалось в списке 1945 года и было заменено фразой «предлагал вести линию на поражение Красной Армии в войне, дабы ускорить приход немцев».— «История»).

Кроме того, как показали КУЗЬМИН и БУРЛАЧКО, ПЛЮСНИН организовал из упомянутых выше преподавателей антисоветскую заговорщическую группу.

(В списке 1945 года к обвинениям против Н. И. Плюснина было добавлено: «Проводя антисоветскую агитацию против колхозного строя, ПЛЮСНИН утверждал, что коллективизация сельского хозяйства привела к разорению крестьян, в результате чего они не хотят воевать за советскую власть».— «История».)

В том, что клеветал на политику партии и высказывал изменнические намерения, изобличается показаниями арестованных бывших преподавателей Военной академии им. Фрунзе генерал-майоров КУЗЬМИНА, БУРЛАЧКО, АРМАДЕРОВА, СОКОЛОВА, ГЛАЗКОВА.

(Однотипные ссылки на «изобличающие показания» друг на друга были в разделах справки В. С. Абакумова обо всех обвиняемых по «академическому делу», но в списке 1945 года отсутствовали.— «История».)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «БУРЛАЧКО (на фото — с супругой)… Утверждал, что Красная Армия в войне с Финляндией показала свою неспособность воевать»

Фото: Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «БУРЛАЧКО (на фото — с супругой)… Утверждал, что Красная Армия в войне с Финляндией показала свою неспособность воевать»

Фото: Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник

22. БУРЛАЧКО Федот Семенович — генерал-майор, бывш. начальник кафедры мобилизации Военной академии им. Фрунзе; 1892 года рождения, из торговцев, украинец, бывший член ВКП(б) с 1919 года, в прошлом прапорщик царской армии, в Красной Армии с 1918 года.

Арестован 22 ноября 1941 года.

Сознался, что на почве недовольства своим служебным положением к существующему строю относился враждебно, политику партии не разделял. Вследствие этого начиная с 1937 года вел антисоветские разговоры, возводя клевету на органы НКВД, которые, якобы, арестовывают невинных людей.

Утверждал, что Красная Армия в войне с Финляндией показала свою неспособность воевать.

В конце 1941 года примкнул к антисоветской заговорщической группе, созданной из числа враждебно настроенных преподавателей Военной академии имени Фрунзе быв. начальником курса академии ПЛЮСНИНЫМ.

В беседах со своими единомышленниками систематически вел пораженческие разговоры, доказывал о неизбежности победы Германии над Советским Союзом, а в 1941 году договорился с ними об оказании помощи Германии путем открытия фронта (последнее обвинение отсутствовало в списке 1945 года.— «История»)…

В принадлежности к антисоветской заговорщической группе уличается показаниями КУЗЬМИНА и АРМАДЕРОВА.

23. АРМАДЕРОВ Георгий Александрович — генерал-майор, бывший старший преподаватель кафедры конницы Военной академии имени Фрунзе, 1888 года рождения, сын личного дворянина, русский, беспартийный, в прошлом капитан царской армии, в Красной Армии с 1918 года.

Арестован 28 ноября 1941 года.

Сознался в том, что с первых дней существования Советской власти относился к ней враждебно, вследствие чего в 1922 году своим сослуживцем по царской армии Николаем СОЛОГУБ, быв. зам. командующего войсками Украины и Крыма, был вовлечен в офицерскую заговорщическую организацию, ставившую своей задачей поддержку возможного выступления Троцкого против советской власти.

С этой организацией поддерживал связь до 1926 года.

С 1926 по 1931 год, находясь в резерве Красной Армии, среди своих сослуживцев вел антисоветские беседы, сводившиеся в основном к критике порядков в Красной Армии и восхвалению Троцкого.

В 1938 году, после прихода в Военную академию имени Фрунзе, стал более резко высказывать свои антисоветские взгляды и в середине 1941 года вошел в антисоветскую группу, существовавшую в академии. С участниками названной группы вел пораженческие разговоры, выступал против важнейших мероприятий партии и Советского правительства в области внутренней и внешней политики, заявлял о необходимости изменения существующего в СССР строя…

(В списке 1945 года к обвинениям было добавлено: «Клеветнически утверждал, что правительство якобы своей неправильной политикой насаждения колхозов лишило крестьян, составляющих основной контингент армии, стимула драться и побеждать».— «История».)

Показаниями осужденных к ВМН — КОСОГОВА и ШЕЙДЕМАНА уличается как участник военно-офицерской организации, существовавшей в Украинском военном округе.

24. СОКОЛОВ Александр Яковлевич — генерал-майор, быв. зам. начальника оперативно-тактического цикла Военной академии им. Фрунзе, 1889 года рождения, сын священника, русский, беспартийный, в прошлом поручик царской армии, в Красной Армии с 1919 года.

(В списке 1945 года добавлено: «Арестован 29 декабря 1941 года».— «История».)

Сознался, что в 1917 году примыкал к антисоветской организации, существовавшей в 319 Бугульминском полку, а с 1941 года являлся участником существовавшей в Военной академии им. Фрунзе антисоветской группы, созданной из преподавателей академии, в прошлом офицеров царской армии.

В эту группу был вовлечен быв. зам. начальника оперативно-тактического цикла Военной академии им. Фрунзе генерал-майором ДЬЯКОВЫМ на почве имевшихся у него с первых дней существования Советской власти враждебных убеждений.

В кругу своих единомышленников вел пораженческие разговоры, клеветал на Красную Армию, доказывая неизбежность ее поражения. В конце 1941 года в беседе с ПЛЮСНИНЫМ обсуждал вопрос о необходимости насильственного устранения Советского правительства и открытия фронта врагу путем отвода частей Красной Армии за Волгу…

(В списке 1945 года добавлено: «Высказывал свое враждебное отношение к коллективизации сельского хозяйства, разделяя антисоветские взгляды Плюснина о том, что вследствие коллективизации крестьяне якобы не хотят воевать за Советскую власть».— «История».)

25. КУЗЬМИН Федор Кузьмич — генерал-майор, бывший начальник оперативно-тактического цикла Военной академии имени Фрунзе, 1896 года рождения, русский, бывш. член ВКП(б) с 1916 года, в прошлом подпоручик царской армии, в Красной Армии с 1917 года, в 1924 году примыкал к троцкистам и голосовал за троцкистскую резолюцию.

Арестован 29 декабря 1941 года.

Сознался, что под влиянием своих враждебных взглядов в 1941 году вошел в антисоветскую заговорщическую группу, существовавшую в Военной академии им. Фрунзе.

В беседах с участниками группы бывшими преподавателями академии ПЛЮСНИНЫМ, БУРЛАЧКО, АРМАДЕРОВЫМ и другими заявлял о необходимости насильственного устранения Советского правительства и изменении существующего строя.

В 1938 году выступал против мероприятий по очистке страны и армии от заговорщиков и шпионов.

Во время финской кампании обвинял Советское правительство в неумении вести войну, а в период отечественной войны заявлял о необходимости содействовать немцам с целью поражения Красной Армии…

(В списке 1945 года среди обвинений Ф. К. Кузьмину нет упоминаний о 1938 годе и финской кампании.— «История».)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ГЛАЗКОВ… высказывал пораженческие взгляды, заявляя, что продвижение немецких войск есть результат неправильной политики Советского правительства по вопросам построения армии и подготовки страны к войне»

«ГЛАЗКОВ… высказывал пораженческие взгляды, заявляя, что продвижение немецких войск есть результат неправильной политики Советского правительства по вопросам построения армии и подготовки страны к войне»



26. ГЛАЗКОВ Алексей Александрович — генерал-майор, бывший старший преподаватель общей тактики Военной академии имени Фрунзе, 1888 года рождения, русский, беспартийный, в прошлом офицер царской армии, в Красной армии с 1919 года.

Арестован 29 декабря 1941 года.

Сознался в том, что он с конца 1941 года являлся участником антисоветской заговорщической группы, существовавшей в Военной академии им. Фрунзе и ставившей своей задачей устранение Советского правительства и изменение существующего строя путем поражения СССР в войне с Германией.

Среди своих знакомых из числа высшего командного состава Красной Армии проводил антисоветскую пораженческую агитацию, возводил клевету на советскую действительность, руководителей партии и Правительства.

В период отечественной войны высказывал пораженческие взгляды, заявляя, что продвижение немецких войск есть результат неправильной политики Советского правительства по вопросам построения армии и подготовки страны к войне.

Наряду с выражением личного недовольства своим служебным положением, клеветал на командный состав Красной Армии и заявлял о нежелании, якобы, колхозников воевать за Советскую власть…

(В списке 1945 года упоминания об А. А. Глазкове отсутствуют ввиду его смерти в тюрьме 23 сентября 1943 года.— «История».)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ДЬЯКОВ (на фото — сидит, второй справа)… утверждал, что Советское правительство, якобы, неправильно в свое время ориентировало народ в отношении подготовки страны к войне и не приняло достаточных мер к обеспечению Красной Армии техникой»

Фото: МАММ / МДФ «ДЬЯКОВ (на фото — сидит, второй справа)… утверждал, что Советское правительство, якобы, неправильно в свое время ориентировало народ в отношении подготовки страны к войне и не приняло достаточных мер к обеспечению Красной Армии техникой»

Фото: МАММ / МДФ

27. ДЬЯКОВ Георгий Семенович — генерал-майор, бывший заместитель начальника кафедры общей тактики Военной академии им. Фрунзе, 1886 года рождения, русский, быв. кандидат в члены ВКП(б) с 1940 года, в прошлом офицер царской армии, в Красной Армии с 1918 года.

Арестован 10 апреля 1942 года.

Сознался, что с 1919 года был враждебно настроен по отношению к существующему строю и в связи с этим вел среди своего окружения антисоветскую агитацию, дискредитировал руководителей ВКП(б) и Советского правительства и мероприятия, проводимые Советской властью.

В 1926 году примыкал к антисоветской офицерской группе быв. генерала царской армии Снесарева.

После начала войны фашистской Германии против Советского Союза на почве общности антисоветских взглядов близко сошелся с враждебно настроенными преподавателями Военной академии им. Фрунзе, к которым относились КУЗЬМИН, СОКОЛОВ, АРМАДЕРОВ и в кругу их высказывал свои контрреволюционные взгляды, заявляя о неизбежности поражения Советского Союза в войне. При этом утверждал, что Советское правительство, якобы, неправильно в свое время ориентировало народ в отношении подготовки страны к войне и не приняло достаточных мер к обеспечению Красной Армии техникой…

Из доклада начальника Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР генерал-полковника В. С. Абакумова председателю Государственного комитета обороны И. В. Сталину, 31 августа 1945 года

…в Главном управлении «Смерш» содержится группа генералов — преподавателей Военной академии имени Фрунзе — Плюснин Н.И., Бурлачко Ф.С., Армадеров Г.А., Соколов А.Я. и Кузьмин Ф.К., которые были арестованы, как активные участники антисоветской группы, ставившей своей целью установление связи с немцами и свержение Советской власти. В процессе своей вражеской деятельности участники этой группы намеревались создать условия для того, чтобы пропустить немцев в Москву. Вместе с тем они проводили вражескую агитацию против колхозов…

(21 декабря 1945 года В. С. Абакумов направил И. В. Сталину «Список генералов Красной Армии, арестованных в начале и в период Отечественной войны, ПОДЛЕЖАЩИХ СУДУ», отличия приведенных в нем обвинений преподавателям Военной академии им. М. В. Фрунзе от обвинений в справке 1943 года приведены выше.— «История».)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ряды профессоров и преподавателей других военных академий в 40-е годы также существенно поредели»

Фото: МАММ / МДФ «Ряды профессоров и преподавателей других военных академий в 40-е годы также существенно поредели»

Фото: МАММ / МДФ

Из публикации подполковника юстиции В. Е. Звягинцева «Изъять до последнего…», 1994 год

…Долгие годы шло следствие. До суда дожили не все. Не выдержал истязаний генерал Г. С. Дьяков, умерший в марте 1951 года в больнице Бутырской тюрьмы. В 1949 году скончался в Казанской тюремной психиатрической больнице генерал Ф. С. Бурлачко. Остались без ответа три его заявления на имя наркома обороны. В одном из них он написал: «Все мои показания, данные на следствии.— ложь, вынужденная насилием — избиения, карцер, лишение сна и угрозы».

Генерал-майор Г. А. Армадеров, сын инвалида русско-турецкой войны, получившего за доблесть потомственное дворянство, за 12 лет тюрьмы и строгорежимных лагерей приобрел туберкулез в тяжелой форме. В одном из своих заявлений в ЦК КПСС он писал:

«Физические методы воздействия довели меня до полного безразличия, до полного морального уничтожения».

Дела генералов Армадерова, Плюснина, Кузьмина и еще нескольких человек из генеральского вагона Военная коллегия рассматривала ровно через десять лет после их ареста — 19 октября 1951 года. Каждый из них был приговорен по обвинению в «антисоветской агитации» к 25 годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях…

Ряды профессоров и преподавателей других военных академий в 40-е годы также существенно поредели… Наибольший урон развитию отечественной военной науки нанесла все та же печально знаменитая статья 58–10 («Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти».— «История»).

Вместо послесловия

Г. А. Армадеров освобожден 22 мая 1954 года, реабилитирован 7 июня 1955 года, восстановлен в звании 29 июля 1955 года, скончался 25 августа 1956 года.

Ф. С. Бурлачко скончался в заключении 5 марта 1949 года, дело в его отношении прекращено 18 февраля 1956 года «за недоказанностью обвинения».

А. А. Глазков скончался в заключении 23 сентября 1943 года, посмертно реабилитирован в 1953 году.

Г. С. Дьяков скончался в заключении в марте 1951 года, реабилитирован посмертно.

Ф. К. Кузьмин реабилитирован 27 июля 1953 года, восстановлен в звании, партии и должности, с ноября 1953 года в отставке, скончался 23 февраля 1955 года.

Н. И. Плюснин освобожден в марте 1954 года, признан инвалидом 1-й группы, реабилитирован 11 декабря 1957 года, скончался 22 июля 1967 года.

А. Я. Соколов скончался в заключении 21 февраля 1948 года, реабилитирован 8 февраля 1956 года.

А. Г. Ширмахер скончался в заключении 2 июня 1953 года, реабилитирован посмертно в том же году.

Публикация Евгения Жирнова