Доктор Гавелин отметил уникальный метод, благодаря которому было найдено месторождение. Был использован электрический «лозоискатель», который ничуть не уступает «колдовским жезлам», распространенным по всему миру. Новое электрическое устройство основано строго на устоявшихся научных принципах, и в его работе нет места мистицизму. Параллельное электрическое поле проводится в землю, а эквипотенциальные линии на поверхности фиксируются с помощью чрезвычайно чувствительных телефонов. С помощью обладающих высокой точностью электрических приборов можно составить электромагнитную карту поля. Изменения параметров электрического поля дают возможность обнаружить залежи руды благодаря их электропроводности.