Поиски золота с помощью электричества
100 лет назад так было открыто новое месторождение
В городе Болиден, провинция Вестерботтен, неподалеку от Полярного круга, в Швеции, обнаружено золоторудное месторождение, предположительно, гигантских размеров. Об этом сообщил глава Шведской геологической службы доктор Аксель Гавелин.
Месторождение было открыто благодаря методам электроразведки, разработанным инженерами Хансом Лундбергом и Карлом Сундбергом. Месторождение включает 34 рудных тела, все они покрыты ледниковыми отложениями, болотами или озерами.
Доктор Гавелин отметил уникальный метод, благодаря которому было найдено месторождение. Был использован электрический «лозоискатель», который ничуть не уступает «колдовским жезлам», распространенным по всему миру. Новое электрическое устройство основано строго на устоявшихся научных принципах, и в его работе нет места мистицизму. Параллельное электрическое поле проводится в землю, а эквипотенциальные линии на поверхности фиксируются с помощью чрезвычайно чувствительных телефонов. С помощью обладающих высокой точностью электрических приборов можно составить электромагнитную карту поля. Изменения параметров электрического поля дают возможность обнаружить залежи руды благодаря их электропроводности.
Поскольку большинство выходов руды на поверхность земли давно обнаружены, новый метод поисков золотоносных месторождений имеет большое значение.
О поиске золота с помощью электричества писал журнал Scientific American в 1926 году.