Индексы РТС и Мосбиржи упали на 3%
Индекс РТС на торгах основной сессии опускался ниже 900 пунктов впервые с 16 октября. К 16:45 мск РТС замедлил снижение до 900,38 пункта (-3,15%), индекс Мосбиржи составлял 2 341,66 пункта (-3,15%).
На открытии основной торговой сессии оба индекса демонстрировали рост на 0,09% и находились на уровнях 2 419,77 и 930,42 пункта соответственно. Однако в течение дня динамика развернулась, и рынок перешел к активному снижению.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Анастасия Попова связывает падение с тем, что ожидания геополитической оттепели не оправдались: трейдеры два дня ждали позитивных сигналов с саммита АТЭС из Китая, но этого не произошло.