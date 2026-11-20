Правильная идея, заложенная в концепцию реестра перевозчиков,— не допустить возможность нелегальной перевозки через невозможность составления электронной транспортной накладной с лицом, которое находится не в реестре, рассуждает президент «Итеко» Евгений Бабаев. «Но тут заложена проблема,— говорит он.— А как оформить транспортную накладную с категорией N1, если их нет в реестре? Значит, будет возможность оформить их вручную. А если будет возможность оформить их вручную, значит, остальные тоже будут оформлены вручную, если их нет в реестре». Также, отметил Евгений Бабаев, согласно ст. 4 520-ФЗ, водитель, сведения о котором указаны в путевом листе и который осуществляет перевозку груза, должен быть работником перевозчика или ИП. И если проверка владения перевозчиком ТС заложена в концепцию и проверяется при внесении данных, то должна быть заложена проверка трудовых отношений водителя. Тогда невозможно будет нанять перевозчика, который не обладает материальными трудовыми ресурсами.