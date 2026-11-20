«Газелям» протерли фары
В единый реестр могут включить малотоннажных грузоперевозчиков
Крупные перевозчики, которые с марта должны будут в обязательном порядке регистрировать себя и свои грузовики в едином госреестре и вести документооборот в электронной форме, предлагают распространить эти обязательства на малотоннажный сегмент N1, к которому относятся, например, «Газели». Этот сегмент шире, чем все те, на которые закон уже распространяется, в нем есть своя специфика — например, две трети всех транспортных средств принадлежит физлицам.
Комитет по транспортной логистике «Деловой России» предлагает рассмотреть целесообразность распространения требования по обязательному включению в единый реестр перевозчиков на транспортные средства категории N1 (2,5–3,5 тонн), ведущие коммерческие перевозки. Об этом на «Транспортной неделе» сообщил председатель комитета, совладелец ПЭК Вадим Филатов. «Я понимаю, что это непопулярная тема, что это может перерасти в резонансную историю, но в то же время 4,5 млн грузовиков остаются неучтенными и в непонятной зоне»,— подчеркнул он. Господин Филатов оговорился, что не предлагает включать ТС категории N1 в реестр немедленно — скорее, речь идет о том, чтобы совместно с Минтрансом и Ространснадзором понять охват и стоимость перехода в реестр малотоннажного транспорта от 2,5 тонн, определить условия и сроки их поэтапного включения.
В декабре 2025 года был принят закон 520-ФЗ о допуске к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом по территории РФ, который, в частности, предписывает создание единого госреестра перевозчиков грузов на платформе «ГосЛог». С марта 2027 года тот, кто в него не внесен, осуществлять перевозки не сможет. Сейчас требования этого закона распространяются только на внутренние перевозки и на автотранспорт с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.
Директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Енин пояснил, что изначально были выбраны категории N2 и N3 (среднетоннажные и тяжелые грузовики) и не зарегулирована категория N1, потому что нужно решать задачу по частям. Ведь если к категории N2 и N3 относятся почти 4 млн грузовиков, то к N1 — почти 4,5 млн. При этом 3 млн из них, в чем специфика этой категории, находятся в собственности физлиц.
Есть собственные нужды, а есть личные нужды, разъяснил господин Енин: собственные нужды — это когда организация осуществляет перевозки для собственных нужд: не заключает договор перевозки, но осуществляет деятельность, связанную с деятельностью самой организации. И физлица могут использовать свои грузовики только для личных нужд, не занимаясь коммерческой деятельностью.
Сама специфика малотоннажного сегмента существенно отличается от работы на среднетоннажном и тяжелом транспорте, отмечает господин Енин: высока доля ИП, причем часть транспортных средств, зарегистрированных за физлицами, на самом деле используют ИП, значительный объем перевозок малотоннажным транспортом носит характер самоперевозки и сопутствующей деятельности, а сама логистика часто строится на коротком плече.
Правильная идея, заложенная в концепцию реестра перевозчиков,— не допустить возможность нелегальной перевозки через невозможность составления электронной транспортной накладной с лицом, которое находится не в реестре, рассуждает президент «Итеко» Евгений Бабаев. «Но тут заложена проблема,— говорит он.— А как оформить транспортную накладную с категорией N1, если их нет в реестре? Значит, будет возможность оформить их вручную. А если будет возможность оформить их вручную, значит, остальные тоже будут оформлены вручную, если их нет в реестре». Также, отметил Евгений Бабаев, согласно ст. 4 520-ФЗ, водитель, сведения о котором указаны в путевом листе и который осуществляет перевозку груза, должен быть работником перевозчика или ИП. И если проверка владения перевозчиком ТС заложена в концепцию и проверяется при внесении данных, то должна быть заложена проверка трудовых отношений водителя. Тогда невозможно будет нанять перевозчика, который не обладает материальными трудовыми ресурсами.
Ведь обладание трудовыми ресурсами — это вопрос оптимизации налогов, перевозчики не оформляют водителей в штат, потому что это огромная статья затрат. Себестоимость резко увеличивается, если платить все налоги с труда, рассказывает господин Бабаев.
Директор по взаимодействию с органами власти «Деловых линий» Юрий Красовский предлагает уже сейчас закладывать в сознание малотоннажных грузоперевозчиков понимание того, что с определенного года им будет необходимо вступить в реестр, чтобы они уже сейчас начинали прорабатывать этот вопрос. Однако представители госорганов считают, что сначала нужно посмотреть, как заработает этот механизм для категорий N2 и N3.
«На текущем этапе ключевой задачей становится не механическое распространение требований, а внимательное изучение того, как 520-ФЗ изначально заработает в отношении категорий N2 и N3»,— говорит Андрей Енин. С ним согласен замруководителя Ространснадзора Александр Проходцев, призывающий сначала посмотреть на работу регулирования. Если анализ покажет, что концептуальной проблематики нет, возможно, можно его и распространить, отмечает он, но делать это нужно плавно, после исправления ошибок.