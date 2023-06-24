«Бедствия, постигшие Белорусский край, не могли быть отвращены»

200 лет назад, в 1823 году, император Александр I утвердил разработанные особым комитетом способы помощи белорусским губерниям, наиболее пострадавшим от неурожаев 1819–1822 годов, которые тогда поразили регионы в самых разных частях Российской Империи — от всегда бедных хлебом северных до хлебородных черноземных и степных южных; а когда правительственные меры не достигли результата, самодержец повелел применить способ «отвращения голода» высшего порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Сенатору чрезвычайно трудно было определить, кто же в самом деле нуждался в пособии»

Фото: Library of Congress «Сенатору чрезвычайно трудно было определить, кто же в самом деле нуждался в пособии»

Фото: Library of Congress

Из труда архивариуса Министерства земледелия и государственных имуществ Российской Империи коллежского советника П. А. Шафранова «Неурожаи хлебов в России и продовольствие населения в 20-х годах настоящего столетия», 1898 год.

…Белорусские губернии — Витебская и Могилевская — одни из самых неплодородных губерний России, вместе с другими в 1821 году пострадали от неурожая, и крестьяне всех наименований испытывали крайнюю нужду в продовольствии, как видно из донесений губернаторов. Для проверки справедливости донесений и определения размеров нужды, а также и для распределения ссуды хлеба, которая была назначена комитетом министров весною 1822 года, в Белоруссию отправлен был по высочайшему повелению сенатор Баранов…

Сенатору чрезвычайно трудно было определить, кто же в самом деле нуждался в пособии: земская полиция, служившая по выборам от дворянства, находилась в руках помещиков и показывала то, что угодно было маршалам (т. е. предводителям дворянства); пришлось руководиться представлениями губернского продовольственного комитета, но и тот наполнен был людьми, из которых одни руководились собственными интересами, связями, пристрастием, а другие вовсе не занимались делами…

Сенатор, таким образом, должен был действовать при раздаче ссуд «на удачу» и счел необходимым остановиться в дальнейших требованиях денежных сумм от правительства…

Вопрос о продовольствии белорусских губерний стал предметом особенного внимания правительства и разрешился при несколько иных условиях и обстановке, чем в других губерниях, благодаря следующему обстоятельству.

Император Александр I, возвращаясь в 1822 году из заграницы в С.-Петербург, убедился лично, что «жители губерний Могилевской, Витебской и Псковской действительно претерпевают недостаток в их хлебном довольствии; что поля многих из них худо засеяны за недостатком зерна во время посева; что многие из них употребляют худую пищу за совершенным неимением хлеба; что большая часть жителей не имеет скота, нужного для удобрения полей, и что везде на станциях по этим губерниям встречается великое множество нищих, испрашивающих себе на прокормление».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Государь Император утвердил все заключения комитета, сделав, однако, от себя дополнения»

«Государь Император утвердил все заключения комитета, сделав, однако, от себя дополнения»



Поэтому Государь Император повелел учредить особый комитет: из управляющего министерством внутренних дел графа Кочубея, министра финансов графа Гурьева, генерала от артиллерии графа Аракчеева и начальника главного штаба князя Волконского, с тем «чтобы комитет этот неотложно занялся не только отвращением недостатка в продовольствии жителей упомянутых трех губерний хлебом, но и доставлением им средств к заведению необходимого количества скота и к засеву озимых и яровых полей»…

Комитет, рассмотревши в нескольких заседаниях (15, 17 и 26 февраля, 5 и 21 марта 1823 г.) все доставленные ему сведения о состоянии белорусских крестьян и способах их продовольствия (так в тексте.— «История») и поднятия благосостояния, представленных в виде высочайших указов, сделал по всем предметам свои заключения…

Комитет… отказал в ссуде деньгами или хлебом помещикам…

Заботы о продовольствии казенных крестьян возлагались на министра финансов, а продовольствие крестьян, взятых в казенную опеку (если помещик не мог их прокормить.— «История»), возлагалось на комиссии продовольствия. Для пособия тем и другим крестьянам отпускалось по 100 тысяч рублей (для сравнения: цена рекрута в тот момент — 250 руб.— «История»)…

Остальные же свои решения комитет распределил на две группы: А) меры к облегчению жителей (так в тексте.— «История») Белоруссии в настоящем положении этого края и Б) меры к улучшению состояния белорусских губерний на будущее время…

Заключения комитета о продовольствии в виде выписки из журналов его заседаний представлены были через министра внутренних дел, при его записке, в комитет министров. В общем комитет министров соглашался с предложенными особым комитетом мерами, но относительно некоторых мер он предложил поправки и изменения…

Комитет министров в экстренном собрании 4 апреля, рассмотревши окончательно все предложенные мнения, постановил окончательные заключения и представил их на высочайшее утверждение.

В заседании 14 апреля комитету министров объявлено, что, Государь Император утвердил все заключения комитета, сделав, однако, от себя дополнения…

Только после этой высочайшей резолюции комитет министров поручил министру финансов безотлагательно отправить в неурожайные губернии ассигнованные деньги, позаимствовав их из наличных сумм государственного казначейства и предоставив министрам финансов и внутренних дел постановить правила, на коих должна быть произведена раздача семенного хлеба…

Последнее положение комитета министров состоялось, как мы видим, 14 апреля 1823 года, т. е. в такое время, когда весенние посевы уже были начаты; а пока посланы были предписания от министерств внутренних дел и финансов, время посевов уже миновало…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Голод есть наказание Божие»

«Голод есть наказание Божие»



Из указа Святейшего правительствующего синода, принятого вследствие именного указа императора Александра I, 31 мая 1823 года.

Святейший Правительствующий Синод слушали предложение Г. Министра Духовных дел и Народного Просвещения, что бедствия, постигшие Белорусский край от неурожаев хлеба, не могли быть отвращены мерами, Правительством доселе принятыми. Многие из тамошних жителей поныне претерпевают голод. Государь Император, соболезнуя об участи их, Всемилостивейше назначил для них новые значительные пособия и льготы. Но как голод есть наказание Божие, Его Императорскому Величеству благоугодно, дабы Святейший Синод поручил Могилевскому Архиепископу во всех церквах его ведомства установить ежедневные при Богослужении коленопреклоненные моления об отвращении голода и о хлебородии, и при назначении в Белорусские Губернии Генерал-Губернатора, Высочайше повелеть соизволил, учредить под председательством его Благотворительный Комитет из Духовных и светских лиц для сбора на покупку хлеба пособий…

А дабы в прочих Епархиях, при посещениях Божиих общественными бедствиями, отправляемы были непременно положенные молебствия и об обстоятельствах таковых безгодий доносимо было Святейшему Синоду, то о исполнении сего предписать печатными указами всем Преосвященным Епархиальным Архиереям.

Публикация Евгения Жирнова