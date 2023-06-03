Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«До сих пор лишена серьезного судоходства»

Как невероятное стало очевидным

125 лет назад, 4 июня 1898 года, император Николай II разрешил создание пароходства для перевозки пассажиров и грузов по Тереку; одни специалисты сомневались в возможности организации движения пароходов по текущей с гор и своенравной реке, другие же считали проект вполне осуществимым; при этом все как-то подзабыли о похожем и неоднозначном по результатам опыте, проводившемся несколькими десятилетиями ранее на другой крупной кавказской реке.

«Ширина Терека значительно колеблется — от 150–200 саж. почти до версты»

«Ширина Терека значительно колеблется — от 150–200 саж. почти до версты»

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

«Ширина Терека значительно колеблется — от 150–200 саж. почти до версты»

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

«Образуя подводные косы»

Мнение Государственного совета империи было составлено так, что отсутствие ныне у Чечни министерства флота выглядит просто какой-то нелепой ошибкой. Ведь в документе «Об учреждении пароходства на реке Терек», который Николай II «Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить», говорилось:

«Срочное пассажирское пароходное сообщение, не менее одного раза в неделю двумя пароходами, должно быть открыто не позднее, как через год, а грузовое движение, соответствующее всем предъявляемым грузам, не позднее, как через два года…».

Уверенность в возможности судоходства по Тереку существовала издавна и основывалась на трудах уважаемых в стране ученых. К примеру, знаменитый путешественник, химик и врач академик Императорской академии наук И. Г. Готлиб в 1793 году писал:

«Терек вытекает из северной стороны высоких и диких Кавказских гор, где, продолжая течение свое, выходит из оных на север, а оттуда, простираясь к западной стороне Каспийского моря, выходит на восток, где и впадает.

Протекая к северной стороне, вбирает в себя многие реки».

Описал академик и устье реки:

«Под Кизляром разделена она на рукава, из коих левый называется старым, а правый — новым Тереком; но оба они один от другого отделены, и суда, выезжающие из Астрахани, ходят по северному рукаву, или паче по глубокому заливу, в который она впадает».

Подкреплялось мнение о судоходности Терека и еще одним аргументом из труда И. Г. Готлиба:

«Река сия довольно быстрое имеет течение, широка от 30 до 40 сажен (сажень — 2,13 м.— "История"), в рассуждении подводных камней безопасна, хорошо снабжена водою и рыбою обильна. Берег ее широк и плодороден».

Проблема была в одном. Среди мест, которые в ходе своих путешествий посетил академик, Северный Кавказ не значился. А в его биографиях указывалось, что сведения о незнакомых ему местностях И. Г. Готлиб брал из «сочинений других путешественников по России». И данные о Тереке, видимо, были взяты им из записей коллеги — академика С. Г. Гмелина, проездом побывавшего на берегах этой реки в 1772 году. Так что считавшееся классическим описание Терека не отличалось ни точностью, ни полнотой.

Много позже инспектор по рыбной части И. Д. Кузнецов, подробно изучавший ситуацию на Тереке, писал:

«Наибольшая, до 2–3 и даже более сажен, глубина замечается или на ямах, в самом русле реки или по берегам ее; ширина Терека значительно колеблется — от 150–200 саж. почти до версты (1 верста — 1066,8 м.— "История").

Там, где река пробегает в мягких наносных берегах, там она почти ежегодно меняет свое русло, как бы гуляя по сравнительно широкой речной долине, смывая одни острова и наметывая новые.

Чем дальше от гор, тем тише становится течение, и все крупные камни и гальки, что выносит с собою Терек из Кавказских гор, осаждаются на дне верхней половины среднего течения реки».

Но, как отмечал И. Д. Кузнецов, механические примеси в терской воде создавали не меньше, если не больше трудностей для перспектив судоходства, чем перемены русла и острые камни на дне:

«Масса мути, которая, вообще, отличает эту реку, далеко не вся осаждается в пределах русла речных протоков; часть наносов отлагается дальше, на дне заливов моря, в которые вливается Терек, образуя подводные косы и мели, что растут, растут постоянно, мало-помалу выдвигаются из воды…

Чрезвычайно мелкий и трудный проход на баре (отмели в устье.— "История") реки служит причиной того, что Терек, сравнительно крупная река, омывающая обширную и богатую территорию, до сих пор лишена серьезного судоходства».

Но особенно важной проблемой, как отмечали исследователи XIX века, были периодические резкие подъемы воды в Тереке, вызываемые ускорением таяния ледников летом в жаркие годы. Они приводили к катастрофическим наводнениям, и, во избежание ущерба от них, на левом берегу у казачьих станиц создавали защитные сооружения. Впрочем, нередко напор воды оказывался таким, что не помогали «устроенные здесь в 1815 году пленными французами береговые дамбы».

Однако в столице Российской Империи даже во второй половине XIX века продолжали главенствовать представления о Тереке, навеянные трудами академика И. Г. Готлиба.

«Учреждение пароходства по Куре, несмотря на свои недостатки, все-таки оставалось для казны выгодным»

«Учреждение пароходства по Куре, несмотря на свои недостатки, все-таки оставалось для казны выгодным»

Фото: МАММ / МДФ

«Учреждение пароходства по Куре, несмотря на свои недостатки, все-таки оставалось для казны выгодным»

Фото: МАММ / МДФ

«Не оправдал полного доверия»

В 1874 году Министерство путей сообщения (МПС) запросило у Кавказского наместничества сведения о возможности организации судоходства в Терской области. Наместник Кавказа великий князь Михаил Николаевич отдал распоряжение о подготовке необходимых сведений, и в результате было подготовлено донесение, в котором говорилось:

«Только р. Терек могла бы быть судоходною на протяжении около 200 верст, если бы представилась возможность устранить некоторые к тому препятствия. К главнейшим из этих препятствий следует отнести: разделение реки при устье на несколько рукавов, мелководье их на баре, частые отмели, изменчивость фарватера и в верхних частях быстроту течения реки».

В документе выражался и некоторый оптимизм относительно возможности организации судоходства на Тереке:

«Препятствия эти, в соединении с болотистыми берегами в низовьях, делают обыкновенное судоходство вверх по Тереку невозможным, но пароходное сообщение оказалось бы здесь в более благоприятных условиях».

Вывод этот был сделан не на пустом месте. Двумя годами ранее было опубликовано капитаном 1-го ранга М. И. Коргановым описание подзабытой к тому времени истории «Высочайше утвержденного пароходства по реке Куре».

Необходимость в нем возникла ввиду трудности доставки казенных грузов, прежде всего для снабжения войск, с побережья Каспийского моря в Тифлис. Из-за отсутствия железных дорог припасы доставлялись верблюдами, что было не только долго, но и весьма дорого. К тому же грузы частенько портились и пропадали в пути. Так что поиск альтернативного способа транспортировки стал для Кавказского наместничества задачей номер один. И о решении ее М. И. Корганов писал:

«В представленной бароном Мейендорфом 1-го февраля 1850 года записке устройство пароходства по реке Куре от Каспийского моря до Мингечаурской переправы признавалось делом легко возможным, не требующим больших предварительных работ для приведения реки в судоходное состояние. Основанием этого заключения служили несколько более или менее удачных опытов плавания по реке Куре в различное время».

Работы по очистке реки, прежде всего от лежавших в фарватере крупных камней и карчей — затонувших деревьев и пней, все же пришлось провести. И 12 мая 1851 года было получено разрешение императора Николая I на создание пароходства. А в феврале 1852-го в Нижнем Новгороде для него был заказан первый пароход. Уже в ноябре того же года пароход с баржами был доставлен в устье Куры, а 29 декабря 1852 года «Князь Воронцов» совершил первый рейс с грузом и баржей на буксире.

Однако век «Высочайше утвержденного пароходства по реке Куре» оказался недолгим:

«По приводе парохода в Мингечаур, комиссия, свидетельствовавшая его, нашла, что завод, на котором заказаны пароход и баржи, не оправдал полного доверия к нему комитета, не исполнив даже главных пунктов контракта, а именно, пароход и баржи в скреплениях оказались весьма слабы и со значительно большей осадкой».

Поэтому зимой, при низком уровне воды в Куре, «Князь Воронцов» и баржи могли передвигаться только в низовьях реки. Отрицательно отразилось на их долговечности желание наместничества как можно скорее открыть судоходство по Куре:

«Суда эти много потерпели во время перехода по Каспийскому морю в бурное время года (в ноябре)».

Так что пароход довольно скоро пришел в негодность:

«С мая месяца 1857 года,— писал М. И. Корганов,— пароход "Князь Воронцов", сверх всякого ожидания, сделался неспособным к плаванию и назначен к отправлению в Астрахань, куда, по разным обстоятельствам, был доставлен только летом 1858 года. По освидетельствовании его портовой комиссией оказалось, что котлы пришли в негодность, машина и корпус требуют исправления».

Подсчеты показывали, что дальнейшая дорогостоящая эксплуатация парохода и содержание его огромного экипажа в 50 человек, необходимого для постоянной расчистки пути от карчей и прочих препятствий, не имеет смысла. Но капитан 1-го ранга М. И. Корганов доказывал, что, если взять в расчет уменьшение потерь при перевозке военных грузов и подсчитать абсолютно все плюсы, «учреждение пароходства по Куре, несмотря на свои недостатки, все-таки оставалось для казны выгодным».

И с ним, судя по всему, были согласны и в Кавказском наместничестве, и в МПС.

«Отдельных изданий собственно рек Кавказа, и притом в более крупном масштабе, Отдел не имеет»

«Отдельных изданий собственно рек Кавказа, и притом в более крупном масштабе, Отдел не имеет»

«Отдельных изданий собственно рек Кавказа, и притом в более крупном масштабе, Отдел не имеет»

«Углубить мелкие места»

Правда, в Кавказском наместничестве понимали, что работа по превращению Терека в судоходную реку отнюдь не проста. В подготовленном там в 1874 году донесении говорилось:

«Для основательного и безошибочного по сему заключемию необходимо предварительное снятие на план течения реки от устья до станицы Николаевской с обозначением фарватера и отмелей и с производством продольных и поперечных нивелировок дна реки, так как только на основании подобных изысканий может определиться и размер предстоящих работ, и вероятная их стоимость».

Впрочем, затрат требовали не только предстоящие работы по обустройству реки, но и предварительные изыскательские работы.

Дополнительным препятствием для начала работ оказалась обычная крайняя нерасторопность отечественных правительственных ведомств.

Комиссию МПС, в ведение которой передали вопрос о судоходстве по Тереку, образовали 27 апреля 1875 года. Затем на Кавказ был отправлен запрос на передачу всех имеющихся по обсуждаемому делу материалов, которые были получены в Санкт-Петербурге только в мае следующего, 1876 года. На их анализ было потрачено немало времени, и лишь в декабре 1877 года был составлен вполне очевидный план работ, гласивший:

«1. Избрать один из рукавов, которым Терек впадает в Каспийское море, с тем, чтобы или направить им наибольшую массу воды и тем самым сделать его достаточно глубоким для прохода судов, или же непосредственно уничтожить бары одного из рукавов.

2. Предотвратить изменчивость фарватера.

3. Углубить мелкие места».

Для более точной оценки и подготовки исследований на местах требовались крупномасштабные карты Терской области и гидрографические — самого Терека. Но в 1878 году выяснилось, что у МПС таких карт нет. Не оказалось их и у армии. Военно-топографический отдел Главного штаба ответил:

«Крупнейший масштаб, в котором издана по сие время карта Кавказского края, есть масштаб пятиверстный. Отдельных изданий собственно рек Кавказа, и притом в более крупном масштабе, Отдел не имеет».

Не нашлось подходящих карт и в Кавказском военном округе.

В итоге чины МПС 23 апреля 1879 года пришли к неутешительному выводу:

«Из имеющихся… сведений нельзя составить даже приблизительного суждения о мерах, необходимых для приведения Кавказских рек в судоходное состояние и что для этой цели необходимо произвести по ним подробные изыскания».

Но главной загвоздкой оставалось финансирование изыскательских работ. Кавказское наместничество изначально, еще в 1874 году, отказалось брать на себя эту ношу:

«Поисковые изыскания, казалось бы, может принять на себя только правительство».

А в Министерстве путей сообщения пять лет спустя решили не поднимать вопроса о судоходстве на Тереке, поскольку «кавказские реки в ведении М-ства П.С. не состоят». Мало того, было заявлено, что значение Терека как пути сообщения ничтожно.

Однако все резко изменилось после начала добычи в Терской области нефти.

«В настоящее время сделана уже закладка… одной землечерпательной машины для Терека»

«В настоящее время сделана уже закладка… одной землечерпательной машины для Терека»

Фото: МАММ / МДФ

«В настоящее время сделана уже закладка… одной землечерпательной машины для Терека»

Фото: МАММ / МДФ

«Еще и вследствие затопления»

С начала 1890-х в документах различных ведомств год за годом упоминались проблемы с вывозом нефти из Терской области. И одним из путей их решения называлось открытие судоходства по Тереку. В 1897 году в низовья реки наконец-то отправили особую исследовательскую партию Министерства земледелия и государственных имуществ.

Но вопрос финансирования масштабных работ стоял по-прежнему остро. И в двух заинтересованных ведомствах — Военном министерстве и Министерстве путей сообщения — нашли, казалось бы, гениальный выход из положения. Там решили передать дело и, соответственно, все затратные тяготы в частные руки.

Подготовленный в МПС проект в 1898 году рассматривался в департаментах Государственного совета и на его общем собрании, которое решило:

«Предоставить Министру Путей Сообщения, по соглашению с Управляющим Военным Министерством, заключить с астраханским 1-й гильдии купцом Канненбергом договор, относительно устройства и содержания пароходства на реке Тереке».

Предполагаемый договор предоставлял купцу большие права:

«Предприниматель пользуется исключительным правом содержания на реке Тереке с его рукавами срочного грузового и пассажирского пароходства, в течение десяти лет со дня заключения договора».

Его, правда, предупреждали, что все казенные пароходы, а также частные суда, которые «до учреждения пароходства имели возможность входить в реку Терек», сохраняют такое право. Но, поскольку никакого судового движения по Тереку не существовало, конкуренция со стороны частных компаний сводилась к нулю.

Тяжелым обязательством была очистка за собственный счет одного из рукавов в устье Терека. И кроме того, купца обязывали:

«Устроить пристани, сходни и все приспособления для нагрузки и выгрузки клади и для удобного и безопасного приема и высадки пассажиров».

Он же должен был «содержать фарватер реки и избранный для плавания рукав оной в полной исправности». Но самым жестким условием была организация пассажирского сообщения в течение года, а грузового — в течение двух лет. Однако и здесь для купца была оставлена лазейка. Срок отсчитывался не с момента утверждения императором мнения Государственного совета, а со дня подписания сторонами договора.

4 июня 1898 года Николай II подписал документ; публике событие преподносилось как грядущий триумф отечественной техники.

А вскоре случилось неожиданное, но вполне ожидаемое событие. Во «Всеподданнейшем отчете о действиях Военного министерства за 1898 год» рассказывалось об ущербе, нанесенном Терскому казачьему войску:

«В отчетном году, летом, Терек дважды разливался (9-го июля и 2-го августа) и затопил громадные пространства виноградников, превратив их в болота,— в силу чего создались крайне благоприятные условия для развития лихорадок».

В болото превратилось и все устье Терека. О проведении работ по обустройству судоходства не могло быть и речи. Сильное наводнение произошло в 1899 году и практически катастрофические — дважды в 1900-м. Об уроне от них Военное министерство докладывало:

«Площадь виноградников сокращается еще и вследствие затопления садов ежегодно повторяющимися прорывами р. Терека… Заложен при станице Шелковской образцовый войсковой виноградник и при нем винный погреб. Необычайным прорывом р. Терека от половодия… 10–11-го мая и 9–11-го июня отчетного 1900 года рассматриваемый сад с питомниками при нем почти весь уничтожен».

В итоге Государственный совет 23 апреля 1901 года перенес срок начала деятельности пароходства на Тереке, «мнением положив»:

«Разрешить Астраханскому 1-й гильдии купцу Канненбергу открытие грузового и пассажирского пароходств по реке Тереку в течение навигации 1901 года».

Однако и во вновь назначенное время судоходное движение по Тереку не началось. Официальных разъяснений на этот счет не последовало. Но в декабре 1902 года в поволжской прессе появились заметки о том, что «на сормовской судостроительной верфи в нынешнюю зиму предстоит масса работ по постройке новых судов». И в числе прочих судов упоминалось то, без которого пароходство на Тереке обойтись не могло:

«В настоящее время сделана уже закладка… одной землечерпательной машины для Терека. Все суда должны быть готовы к навигации будущего 1903 г.».

Параллельно с 1901 года началось более или менее масштабное изучение Терека.

Участвовавшие в этих экспедициях ученые расходились во мнениях по большинству вопросов, но стало очевидным, что небольшие дноуглубительные работы в одном из рукавов устья Терека не смогут предотвратить новых наводнений, серьезных изменений русла и снизить объем работ по постоянному углублению фарватера реки.

А полноценная расчистка даже одного рукава Терека (некоторые ученые считали, что и этого недостаточно для предотвращения наводнений — нужно очищать все) и ликвидация отмелей в устье, безусловно, сделают реку судоходной. Вот только стоимость работ окажется в несколько раз больше доходов терского пароходства за многие десятилетия.

После публикации этих данных в 1903 году некоторые энтузиасты все еще продолжали выступать за превращение Терека в путь сообщения. Но в правительственных кругах к идее явно охладели и про несостоявшийся триумф отечественной техники уже не вспоминали.

Однако привычка кричать «гоп» задолго до прыжка, а то и вместо прыжка никуда не исчезла. И громогласные заявления о том, что что-то в обозримом будущем полетит, заработает или, того хлеще, будет разработано, видимо, не прекратятся никогда.

Евгений Жирнов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...