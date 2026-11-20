По данным индийских правоохранительных органов, участники группировки принимали заказы на запрещенные вещества через мессенджеры Telegram, Skype и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Рассылкой по США, в том числе через государственную почтовую службу USPS, занимались сообщники, находившиеся на американской территории. Оплата от покупателей и комиссии переводились через американское платежное приложение Venmo, индийскую систему UPI, криптовалюты, банковские счета подставных лиц, а также через нелегальную систему денежных переводов «хавала».