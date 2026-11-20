Индия и США ликвидировали международную сеть наркоторговцев
Индийское Бюро по контролю за оборотом наркотиков и американское Управление по борьбе с наркотиками провели совместную операцию под кодовым названием «Муссонный гром». Как сообщает The Hindu, в результате удалось ликвидировать международную сеть, поставлявшую психотропные вещества и рецептурные опиоиды покупателям в США. Обыски прошли в индийских городах Хайдерабад, Дели, Калькутта и Лакхнау. Арестованы шесть участников сети, все они граждане Индии.
По данным индийских правоохранительных органов, участники группировки принимали заказы на запрещенные вещества через мессенджеры Telegram, Skype и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Рассылкой по США, в том числе через государственную почтовую службу USPS, занимались сообщники, находившиеся на американской территории. Оплата от покупателей и комиссии переводились через американское платежное приложение Venmo, индийскую систему UPI, криптовалюты, банковские счета подставных лиц, а также через нелегальную систему денежных переводов «хавала».
С июня 2022 года по ноябрь 2026 года участники группировки успели отправить в США почти 3 тыс. посылок с 500 тыс. таблеток. В ходе расследования индийская сторона перехватила несколько партий наркотиков и передала США базу данных более чем на 59 тыс. покупателей. Сейчас на основе этих данных американские правоохранительные органы ведут поиск конечных потребителей и посредников.