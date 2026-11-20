Доходы заиграли золотым блеском
Как драгметалл превратился из украшения в инвестиционный актив
Россияне отказались от браслетов и колец в пользу золотых слитков. Драгметалл уверенно переходит из категории украшений в группу сберегательных инструментов. Впервые доля инвестиционного золота превысила долю ювелирного. Еще в 2021 году слитки и монеты покупали в объеме 5 тонн, а ювелирные изделия — более 40 тонн. Но сейчас пропорция изменилась: почти 50 тонн против 27 тонн, подсчитали в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги».
Смена потребительских предпочтений объясняется высокими ценами на металл, которые держались большую часть 2026 года. Это сделало золотые украшения менее доступными в массовом сегменте. Чтобы поддержать спрос, производители вынуждены идти на ухищрения, говорит управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Дмитрий Орехов:
«Комфортная цена для потребителя — меньше 5 тыс. руб. за 1 г.
Стоимость больше 10 тыс. руб. становится сильно некомфортной. Я бы выделил еще такой тренд: внутри потребления золотых украшений мы наблюдаем снижение граммовки, то есть то же самое ювелирное кольцо, брошь продается в меньшем количестве граммов. И это как раз обусловлено высокой ценой.
Но если говорить про ближайшие перспективы, то, скорее всего, тенденция сохранится. Сильно падать цена не будет, потому что у нас есть инфляция издержек, и все золотодобывающие компании вынуждены увеличивать цены именно в связи с тем, что затраты на производство золота с каждым годом увеличиваются».
На ювелирном рынке спрос на украшения за последний год рухнул на четверть, подтверждают в отрасли. Покупатели перенаправили деньги в другие активы. Но это падение временно, убежден гендиректор Ассоциации ювелиров России Вадим Серов:
«Мы наблюдаем снижение продаж порядка 20–25% в штуках. Россияне меньше тратят на украшения не потому, что перестали любить их, а потому что, например, банковские депозиты давали и дают достаточно высокие процентные ставки — люди могут просто пассивно заработать. Мы, уверен, через некоторое время почувствуем тот самый отложенный спрос на ювелирные украшения. На протяжении многих десятков лет украшения всегда были, есть и будут основным источником настроения для людей, основным подарком, поэтому все наверняка вернется обратно.
Золото — это база. Явного смещения в сторону какого-то другого драгметалла нет.
На рынке относительно недавно появились новые камни — это искусственно выращенные бриллианты. Они свою нишу сейчас активно занимают. При этом падения спроса на серебряные украшения с драгоценными вставками не происходит.
Уже много лет в России 95% и более производимых ювелирных украшений — отечественные. В России у заводов есть все необходимое оборудование, и мы производим все ровно так же, как и все остальные мировые производители. Поэтому доля импорта существует только в сфере серебряных украшений, которые выгоднее привозить. Но она очень небольшая».
Единственным сегментом ювелирного рынка, который падения спроса не заметил, остался премиум. Запросов на золотые украшения и бижутерию стоимостью от 250 тыс. руб. становится только больше, говорит директор по маркетингу и развитию консьерж-клуба Quintessentially Кирилл Рябков:
«Поступает очень много заказов на западные бренды, которые не присутствуют на российском рынке. Стоимость, безусловно, возросла на все предметы роскоши за последние два года. А запросов стало существенно больше с 2022-го. Традиционно популярностью пользуются Cartier, Graff, Van Cleef и прочие. Если что-то sold out, мы связываемся с шоурумами, узнаем, в течение какого времени можно выпустить дополнительный экземпляр.
Конечно, бижутерия золотого цвета тоже остается очень модной, та же самая Schiaparelli. Наша задача — найти по лучшей цене и самым быстрым способом доставить товар в Россию».
При этом в последние месяцы 2026 года стоимость драгметаллов упала до годовых минимумов. Так, золото потеряло 3% и стоит уже меньше $3 550 за тройскую унцию — впервые с начала сентября 2025 года. Также подешевели серебро и платина. Металлы проседают под давлением сильного доллара и ожиданий повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы.