«Мы наблюдаем снижение продаж порядка 20–25% в штуках. Россияне меньше тратят на украшения не потому, что перестали любить их, а потому что, например, банковские депозиты давали и дают достаточно высокие процентные ставки — люди могут просто пассивно заработать. Мы, уверен, через некоторое время почувствуем тот самый отложенный спрос на ювелирные украшения. На протяжении многих десятков лет украшения всегда были, есть и будут основным источником настроения для людей, основным подарком, поэтому все наверняка вернется обратно.