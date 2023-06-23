Зеленский исключил проведение президентских выборов до окончания боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Он обосновал свою позицию украинским законодательством.

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Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

«Согласно законодательству, выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий»,— сказал господин Зеленский в интервью BBC, видеоверсия опубликована в его Telegram-канале.

Конституция Украины предполагает, что проведение выборов в период действия военного положения запрещается, а срок полномочий президента, парламента и других органов власти автоматически продлевается. Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, в день начала российской спецоперации. В последний раз его продлевали 20 мая на 90 дней.

Владимир Зеленский победил на президентских выборах весной 2019 года. Следующие выборы главы государства должны пройти 31 марта 2024-го. В октябре 2023-го запланированы парламентские выборы. Их проведение в случае продления военного положения господин Зеленский также исключал.

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Лусине Баласян