Зеленский допустил перенос выборов в парламент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламентские выборы, которые должны пройти в стране в октябре, состоятся, только если будет отменено военное положение. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch, Reuters Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

«Если у нас будет военное положение, мы не сможем провести выборы. Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. Если не будет военного положения, тогда будут. Закон говорит, что, согласно конституции Украины, после окончания военного положения, по-моему, через 90 дней, проводятся выборы. Что-то в этом роде. Я не помню точно»,— сказал господин Зеленский.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. В последний раз его продлевали 2 мая текущего года на 90 дней. Предыдущие парламентские выборы в стране прошли в июле 2019 года. Они были внеочередными.

По итогам выборов 2019 года абсолютное большинство в парламенте получила партия «Слуга народа» (43,16%), которая ранее выдвинула Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов