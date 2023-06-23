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Коммерсантъ FM
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Минюст США ввел санкции против двух сотрудников ФСБ

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сообщило о внесении в санкционный список двух граждан России: сотрудников ФСБ Егора Попова (1992 года рождения) и Алексея Суходолова (1974 года рождения).

Из пресс-релиза Минфина США следует, что попавшие в санкционный список — сотрудники Второй службы ФСБ (занимается борьбой с терроризмом и защитой конституционного строя). Егор Попов в сообщении ведомства называется куратором лидера «Антиглобалистского движения России» Александра Ионова. Алексей Суходолов указан как начальник подразделения господина Попова.

В апреле Минюст США выдвинул обвинения трем россиянам (включая господ Попова и Суходолова) и четырем американцам за информационную кампанию для оказания влияния в США, работу в интересах российского правительства и ФСБ с ноября 2014-го по июль 2022 года.

Ведомство утверждало, что Егор Попов и Алексей Суходолов контролировали «попытки влияния», организованные Александром Ионовым. По версии Минюста, они пытались повлиять на местные выборы во Флориде, «дискредитируя американские демократические институты».

Лусине Баласян

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