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Коммерсантъ FM
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Минюст США обвинил трех россиян в распространении влияния в интересах правительства РФ и ФСБ

В американском штате Флорида выдвинули обвинения в отношении трех россиян и четырех граждан США, сообщается в пресс-релизе Минюста Соединенных Штатов. Власти считают, что они проводили многолетнюю информационную кампанию для оказания влияния в Соединенных Штатах, работали в интересах российского правительства и ФСБ.

Александр Ионов

Александр Ионов

Фото: vk.com / antiglobalist1

Александр Ионов

Фото: vk.com / antiglobalist1

Ведомство утверждает, что обвиняемые россияне «вербовали и финансировали» некоторые политические группы в США, а также руководили ими, чтобы те «распространяли российскую пропаганду». В частности, «обвиняемые сотрудники разведки», следует из пресс-релиза, участвовали в тайном финансировании определенных кандидатов на локальные выборы в США.

Реализовывал деятельность по распространению российского влияния, считает Минюст, Александр Ионов — лидер Антиглобалистского движения России (движение называет своей целью поддержку стран и народов, «противостоящих диктату однополярного мира»). Он якобы работал под контролем находящихся в Москве сотрудников ФСБ, в том числе двух других обвиняемых россиян — Алексея Суходолова и Егора Попова.

В пресс-релизе американского ведомства говорится, что господа Ионов, Суходолов и Попов «вступили в сговор, чтобы оказать влияние на демократические выборы в США» путем финансирования определенного кандидата. Кроме того, Александр Ионов якобы распространял среди контролируемых партий российскую пропаганду в отношении Украины, в том числе после начала специальной военной операции.

С ноября 2014 по июль 2022 года Александр Ионов, говорится в заявлении, участвовал в кампании «иностранного пагубного влияния», коснувшегося, в частности, Африканской народно-социалистической партии во Флориде, Black Hammer Party (широко известная как «Черные молоты») в Джорджии и еще одной неназванной политической партии в Калифорнии. Четверо обвиняемых по этому делу американских граждан — члены упомянутых партий, проживающие, как сообщает Минюст, в Санкт-Петербурге (в какой период, не уточняется).

По предъявленным обвинениям гражданам России за действия в качестве агента российского правительства на территории США «без предварительного уведомления генпрокурора» грозит до пяти лет лишения свободы. Граждане США за аналогичные действия могут быть приговорены к десяти годам тюрьмы.

Чем известен Александр Ионов

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Александр Ионов — бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии. Издания «Медуза» (признано нежелательной организацией), The Bell и «Важные истории» (признано нежелательной организацией) признали иностранными агентами после его жалоб. В июле 2022 года США ввели санкции против господина Ионова и его движения. Тогда же Минюст США впервые обвинил его во вмешательстве в американские выборы.

Минюст также сообщил об уголовном деле в округе Колумбия, в рамках которого россиянка Наталья Бурлинова обвиняется «в сговоре с сотрудниками ФСБ», чтобы вербовать американских граждан из академических и научно-исследовательских учреждений для российской НКО PICREADI («Креативная дипломатия») и ее программы Meeting Russia («Встречи с Россией»). На сайте проекта программа представлена как инициатива для «молодых зарубежных лидеров», а Наталья Бурлинова — как президент «Креативной дипломатии».

Лусине Баласян

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