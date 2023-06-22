Пропавшая с «Крестов» мемориальная доска Анне Ахматовой найдена и передана полиции

Считавшуюся украденной неизвестными в Санкт-Петербурге мемориальную доску поэтессе Анне Ахматовой передал полиции адвокат Владимир Филатов. Как рассказал «Ъ» юрист, доску он снял со стены, чтобы спасти от вандалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориальная доска поэтессе Анне Ахматовой на стене СИЗО «Кресты»

Фото: 2ГИС Мемориальная доска поэтессе Анне Ахматовой на стене СИЗО «Кресты»

Фото: 2ГИС

«Собственник "Крестов" теперь непонятен, поэтому табличка может быть разбита или выкинута. Чтобы этого не произошло, я решил взять ее и отдать полиции»,— пояснил он.

Адвокат рассчитывает, что полицейские передадут мемориал в «Новые Кресты» («Кресты-2», следственный изолятор «Колпино»). Он отметил, что доска пролежала у него в багажнике машины два-три дня, а после он отдал ее полковнику МВД, имя которого не запомнил.

Ранее депутат фракции «Яблоко» в заксобрании города Борис Вишневский призвал губернатора Петербурга Александра Беглова и главу «Дом.РФ» Виталия Мутко принять срочные меры, чтобы вернуть мемориал на место. С аналогичной просьбой от имени «литературной общественности Санкт-Петербурга» позже выступил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Похожее письмо он направил руководителю ФСИН Аркадию Гостеву.

В комитете по культуре Смольного на запрос «Ъ» ответили, что табличка не стоит у них на балансе, поэтому городские власти не следили за ее состоянием и не знают, куда она могла деться. То же самое сообщили в региональном УФСИН, отметив, что доска была размещена по инициативе сотрудников за свои средства. СМИ писали, что мемориал мог быть украден, но никто из собственников за все время в полицию так и не обратился.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург