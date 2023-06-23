Кремль разделяет опасения Израиля по поводу обнаружения оружия НАТО за пределами Украины

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков прокомментировал слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что оружие стран НАТО, поставленное Украине, появляется у границ его страны. По его словам, в Кремле разделяют опасения Израиля.

«Мы еще ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное вооружение на Украину продается разными преступными группировками в Европе. Это неизбежный процесс, и чем больше такого оружия поставляется на Украину, где не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность, конечно, чревато большими угрозами для региональной и в более широком контексте мировой безопасности»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

Накануне Биньямин Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post заявил, что западные противотанковые средства находят рядом с границами Израиля. Господин Нетаньяху пояснил, что это одна из причин, по которым Израиль воздерживается от военной помощи Киеву, опасаясь, что израильское вооружение таким же образом попадет в руки Ирана.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко