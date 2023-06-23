Нетаньяху: поставленные Украине Западом противотанковые средства оказались у границ Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post рассказал о подходе правительства к военной поддержке Украины. Господин Нетаньяху отметил, что еврейское государство воздерживается от военной помощи Киеву, опасаясь, что израильское вооружение таким же образом попадет в руки Ирана.

В ходе интервью премьер-министра спросили о том, почему правительство изменило свою позицию в вопросе поставок оружия Украине, и стоит ли ждать увеличения их объема. «У нас есть опасения, что любые системы, которые мы передаем Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана. И кстати, это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Так что мы должны быть очень осторожны здесь»,— отметил он.

Кроме того, по словам господина Нетаньяху, Израиль находится в особой ситуации, отличной от, например, Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, которые помогают Украине. «У нас тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана занять боевую позицию на нашей северной границе»,— добавил он.

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что еврейское сообщество переживает из-за ситуации на Украине и «оплакивает гибель людей». Однако, по его мнению, «сбалансированный подход», которым руководствуются израильские власти, в настоящее время является самым правильным.

«В международных делах нужно быть очень осторожным. Есть сочувствие, есть помощь гражданской обороны. Но я думаю, что мы должны тщательно провести черту. Должен сказать, что большинство глав правительств западных стран, когда я это объяснял, в основном согласно кивают. Они понимают, что Израиль находится в другой ситуации, чем любой из них»,— заключил он.

Израиль старается соблюдать нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной. В то же время израильские власти сталкиваются с давлением США, которые настаивают на активизации военно-технического сотрудничества Израиля с Украиной, с другой — с давлением русскоязычной общины страны, которая во многом поддерживает Киев и выступает за ограничение контактов с Москвой.

19 июня Израиль посетила жена президента Украины Елена Зеленская. Она встретилась с президентом страны Ицхаком Герцогом и его супругой Михаль, по приглашению которой и состоялась поездка. Стороны, в частности, обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества между странами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Визит обетованный».

Милена Костерева