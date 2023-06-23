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Коммерсантъ FM
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Песков: Россия рассмотрит варианты, как обеспечить свои права в ситуации с иском «Нафтогаза»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассмотрит варианты юридического обеспечения своих прав в связи с намерением компании «Нафтогаз Украина» взыскать $5 млрд. Сегодня, 23 июня, украинская компания направила в суд ходатайство о выплате компенсаций. К иску также присоединились еще пять компаний группы.

Отвечая на вопрос «Ъ» в ходе пресс-колла о том, как в Кремле могут оценить перспективы судебного разбирательства с украинским «Нафтогазом» Дмитрий Песков сказал: «Я нюансы не знаю, точно не могу ответить на ваш вопрос. В любом случае, все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав».

13 апреля суд в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд компенсаций «Нафтогазу» за объекты в Крыму, которые госкомпания потеряла после вхождения полуострова в состав РФ в 2014 году. По решению суда, сумма должна равняться справедливой рыночной стоимости активов до момента их экспроприации. До присоединения Крыма к России «Нафтогаз» владел на полуострове рядом крупных активов, в том числе дочерним «Черноморнефтегазом» с добычей около 1,6 млрд куб. м. газа в год, подземным хранилищем, системой газопроводов и двумя буровыми платформами для шельфа.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Нафтогазу" присудили компенсацию».

Милена Костерева

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