«Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд

Украинская компания «Нафтогаз» подала ходатайство в окружной суд округа Колумбия США о взыскании с России $5 млрд, сообщает Reuters.

«Поскольку Россия добровольно не выплатила средства "Нафтогазу", как это предусмотрено арбитражным решением, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств»,— приводит Reuters слова главы «Нафтогаза» Алексея Чернышова.

В апреле суд в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд компенсаций «Нафтогазу» за объекты в Крыму, которые госкомпания потеряла после вхождения полуострова в состав РФ весной 2014 года. Суд постановил, что сумма должна равняться справедливой рыночной стоимости активов до момента их экспроприации. До присоединения Крыма к России «Нафтогаз» владел на полуострове рядом крупных активов, в том числе дочерним «Черноморнефтегазом» с добычей около 1,6 млрд кубометров газа в год, подземным хранилищем, системой газопроводов и двумя буровыми платформами для шельфа.

В Кремле говорили, что российские специалисты проанализируют решение суда в Гааге, после чего российская сторона примет решение о своих дальнейших действиях.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Нафтогазу" присудили компенсацию».