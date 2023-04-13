«Нафтогазу» присудили компенсацию

Суд в Гааге обязал Россию выплатить Украине $5 млрд. Речь идет о компенсациях «Нафтогазу» за объекты в Крыму, которые госкомпания потеряла после весны 2014 года. Суд постановил, что сумма должна равняться справедливой рыночной стоимости активов до момента их экспроприации. Кроме того, Москва должна выплатить судебные издержки. Россия настаивала, что «Нафтогаз» не имеет права на какие-либо компенсации. Однако Арбитражный суд с таким утверждением не согласился. Комментируя решение Гааги, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Наши специалисты будут анализировать и принимать решение о дальнейших действиях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Получит ли Киев компенсацию? И пригодятся ли здесь замороженные активы России? Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова считает это маловероятным:

«Я не знаю примеров того, чтобы подобные требования удовлетворялись из объема заблокированных платежей. Украина постоянно заявляет, что хочет получить эти деньги на территории стран-партнеров, но не получает. Что еще Киев может сделать и делает для этого? Украина производит национализацию российских активов, которые находятся на ее территории. Это касается не только государственных, но и активов российских юридических, физических и даже лиц, которые не являются гражданами РФ, но каким-либо образом с ней связаны.

Если мы говорим о взыскании активов, например, не из заблокированных сумм, они уже тоже находятся под управлением иностранных государств, хотя национализацией это назвать нельзя. Например, структуры "Газпрома" в Германии и так далее. Я не думаю, что будет активное стремление делиться. Его пока что не видно.

Имеет ли значение, признает ли Москва эти решения или нет? Если да, то РФ должна будет выплатить эту компенсацию, что маловероятно. В обратном случае это будет принудительное исполнение, которое не учитывает воли Москвы. Пока, неочевидно, как именно это будет работать».

В Брюсселе все же придумали, как поступить с замороженными резервами, пишет немецкая Die Welt. Их могут инвестировать в европейские гособлигации под 2,5%. В Брюсселе при этом допускают «экстремальный сценарий», если вложения окажутся неудачными, потери составят €4 млрд. Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков считает это вероятным сценарием, как и выплату компенсации «Нафтогазу» из тех же резервов:

«Можно это сравнить, наверное, с ситуацией банкротства, когда у должника есть ограниченное количество имущества и список кредиторов. Тогда их требования удовлетворяются пропорционально очередности. Да, в международном праве есть доктрина о государственном иммунитете, которая защищает в значительной степени имущество страны, но только то, которое используется для осуществления государственных функций.

Может ли Европа, как пишет немецкая Die Welt, действительно инвестировать эти деньги в европейские облигации? Это представляется довольно реалистичным. Есть обязательства не усугублять ущерб, а ценность активов уменьшается за счет инфляции. Будучи рачительным хранителем этих средств, вполне логично, что Евросоюз будет пытаться как-то их использовать. Кроме того, всегда есть предпринимательский риск, который заключается в том, что ценность может и упасть».

При этом активы российского ЦБ «нельзя просто так передать Украине», уточняет Die Welt. В Еврокомиссии признают, что после завершения конфликта их придется вернуть России.

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Иван Корякин