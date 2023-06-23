Вот и встретились две демократии

Состоявшиеся в четверг переговоры в Белом доме стали ключевым событием в ходе многодневного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США. В программу поездки господина Моди также вошли встречи с политиками, бизнесменами, учеными, представителями индийской диаспоры. Некоторые члены Демократической партии США утверждали, что у индийского лидера стоит потребовать соблюдения в стране прав человека. Но их голоса почти заглушили многочисленные приветствия и аплодисменты. Вероятно, потому что слишком велико стало значение Индии, чтобы пытаться ей что-то диктовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден (слева) и Нарендра Моди

Фото: Elizabeth Frantz , Reuters Джо Байден (слева) и Нарендра Моди

Фото: Elizabeth Frantz , Reuters

Нарендра Моди в четверг провел переговоры с президентом США Джо Байденом, поучаствовал с ним в пресс-конференции и выступил перед американским Конгрессом. В этот же день состоялся и пышный прием в Белом доме. Де-факто визит премьера продлится до вечера пятницы по местному времени, когда состоится его встреча с лидерами американского корпоративного сектора, а также общение с представителями одной из крупнейших в США диаспор — индийской. После этого у политика запланирован визит в Египет и лишь оттуда возвращение в Индию.

Теплый прием господина Моди встретил немало сопротивления со стороны американских активистов и правозащитников. Премьер-министру Индии когда-то было даже отказано в получении визы и фактически запрещен въезд в страну на десять лет в связи с «серьезными нарушениями свобод вероисповедания». Однако ситуация изменилась, запрет сняли, и Белый дом, забыв о прошлом, широко распахнул свои объятия для главы (по оценкам ООН) самой густонаселенной страны мира.

И хотя обвинения в нарушении прав человека никуда не исчезли, накануне советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал журналистам, что президент Джо Байден не будет «читать лекции Моди» по этим вопросам.

Да и вообще, речь идет о партнерских отношениях двух стран, которые будут искать области для углубления сотрудничества.

Семь десятков однопартийцев Джо Байдена тем временем все-таки продемонстрировали несогласие с таким подходом. В письме к американскому лидеру они выразили озабоченность в связи с визитом и недоумевали из-за смягчившейся риторики Соединенных Штатов. Самые радикальные из конгрессменов пообещали даже бойкотировать выступление Нарендры Моди в Конгрессе США в знак несогласия.

Однако это никак не подпортило атмосферу визита индийского лидера в США, который начался в Нью-Йорке. Эти дни Нарендра Моди посвятил гуманитарным вопросам, встречам с учеными и бизнесменами. Например, поучаствовал в среду в праздновании Международного дня йоги. На лужайке штаб-квартиры Организации Объединенных Наций вместе с многонациональной толпой он демонстрировал свои умения в традиционной индийской гимнастике.

Индийский премьер также встретился с миллиардером Илоном Маском, о чем сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Сам бизнесмен после встречи заявил (его слова цитирует CNN), что его автомобилестроительная компания Tesla намерена инвестировать в эту страну «как можно скорее» и сейчас этот вопрос решается. Кроме того, бизнесмен рассказал о намерении посетить Индию в следующем году и не скрывал восторженного отношения к ее премьеру.

В среду вечером господин Моди заглянул на мероприятие под патронажем первой леди Джилл Байден. В пригороде американской столицы Александрии он вместе с ней принял участие в обсуждениях проблем труда и рабочей силы.

Также он встретился и с Джо Байденом в ходе неформального ужина в среду и успел обсудить ряд вопросов в частном порядке. Там же господин Моди преподнес чете Байден несколько подарков. В их числе был уникальный сюрприз для первой леди — выращенный в лаборатории бриллиант весом 7,5 карата, который имеет все химические и оптические свойства добытых в земле алмазов. После ужина с Байденами премьер-министр написал в Twitter: «Я благодарю президента и первую леди за то, что приняли меня сегодня в Белом доме. Мы отлично поговорили по нескольким темам».

А в четверг в десять утра индийский премьер уже снова стоял на лужайке Белого дома, где его ждали президент и первая леди. За несколько минут до этого американские солдаты, моряки, морские пехотинцы, члены береговой охраны выстроились в ряд в парадной форме для торжественного приветствия индийского лидера. За оградой Белого дома премьера встречали тысячи американцев индийского происхождения. Некоторые из представителей диаспоры скандировали «Моди, Моди!» и размахивали национальными флагами США и Индии. По подсчетам того же президентского пула, освещать визит премьера прибыло порядка 60 индийских журналистов.

Встреча двух лидеров проходила под торжественные звуки двух национальных гимнов и салюта из 21 орудий. Джо Байден начал говорить первым, и его речь переводилась на хинди. Президент США подробно остановился на необходимости укрепления отношений с Индией, упомянул большое число американцев индийского происхождения в его администрации, включая вице-президента Камалу Харрис. «Две великие нации, два великих друга и две супердержавы»,— подытожил господин Байден.

Премьер Моди в своей речи поведал об общих ценностях Индии и США, приверженности совместной работе во имя всеобщего блага, мира и процветания и выразил уверенность, что переговоры с Джо Байденом будут продуктивными. После два лидера удалились на переговоры и появились перед прессой в районе часа дня по Вашингтону.

По итогам этой встречи стороны объявили о крайне амбициозных планах в области укрепления сотрудничества. Среди них — кооперация в сфере технологий (производства полупроводников), поставок критически важных материалов, освоения космоса, высоких технологий и научного сотрудничества. Это следует из документов, распространенных Белым домом после переговоров.

Также в них особое внимание уделили «более активному сотрудничеству в области обороны». Оно подразумевает, что Соединенные Штаты и Индия «приведут в действие инструменты, которые позволят укрепить сотрудничество в области обмена данными».

По информации американской администрации, «Соединенные Штаты и Индия также начали переговоры по соглашению о безопасности поставок и соглашению о взаимных оборонных закупках», а также созданию «дорожной карты оборонной промышленности».

Они условились о «совместных исследованиях, испытаниях и прототипировании технологий» в области обороны. Стороны готовы улучшать торговое сотрудничество за счет «укрепления доверия». Соединенные Штаты также пообещали посодействовать в «повышении роли Индии в глобальном управлении».

Выступая с приветственным словом на пресс-конференции по итогам переговоров, Джо Байден заявил, что сотрудничество с Индией — «партнерство, которое является одним из самых значимых в мире, оно сильнее, теснее и динамичнее, чем когда-либо в истории». А премьер Моди продолжил, что переговоры «добавили новую главу во всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство».

Когда же журналисты задали вопрос про несогласие двух стран по вопросам защиты прав человека, индийский премьер категорически отверг все обвинения и заявил: «Я на самом деле очень удивлен, что люди так говорят… На самом деле Индия — демократия… Индия и Америка — обе страны-демократии, это у нас в ДНК».

Эту же тему он продолжил в ходе выступления в Конгрессе, заявив о «связи между двумя великими демократиями мира». В то время как США — «самая старая» демократия, Индия — «самая крупная». После индийского лидера снова ждала красная дорожка и очередной теплый прием в Белом доме.

Хотя визит индийского премьера прошел без проблем, вряд ли стоит ожидать, что между двумя странами пропали противоречия, которых было и остается немало. По мнению The Washington Post, страны просто решили сконцентрироваться на общем — противостоянии Китаю.

То, что происходит сейчас между США и Индией, нельзя расценивать как союз, где страны будут во всем согласны друг с другом, речь идет о взаимовыгодном партнерстве. Уверенность в этом в беседе с «Ъ» выразил национальный председатель Индийско-американской торговой палаты КВ Кумар. По его словам, очевидно, что противоречия по ряду вопросов между двумя державами сохраняются и никуда не денутся: «Байден заботится об Америке, Моди — об Индии. И необходимо прийти в точку, где сотрудничество выгодно для обеих стран. Именно так сейчас и происходит».

Екатерина Мур, Вашингтон