Мир занялся модибилдингом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду завершил первую часть визита в США, главным событием которой стало празднование 9-го Международного дня йоги в нью-йоркской штаб-квартире ООН. Был поставлен мировой рекорд: в мастер-классе, который провел сам господин Моди, приняли участие представители 135 национальностей. Отмечаемый по инициативе индийского премьера Международный день йоги прошел под девизом «Один мир — одна семья». А перед этим господин Моди встретился с предпринимателем Илоном Маском, который назвал себя его поклонником и сообщил о планах прийти на индийский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В среду Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала новый мировой рекорд: в коллективных занятиях йогой, проходивших на открытых пространствах комплекса ООН и вокруг него, приняли участие представители 135 национальностей

Фото: Jeenah Moon / AP В среду Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала новый мировой рекорд: в коллективных занятиях йогой, проходивших на открытых пространствах комплекса ООН и вокруг него, приняли участие представители 135 национальностей

Фото: Jeenah Moon / AP

Уникальное культурно-оздоровительное мероприятие — празднование 9-го Международного дня йоги в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которое переросло в геополитический перформанс Нарендры Моди,— началось в среду утром.

В видеообращении к участникам мастер-класса по древнеиндийской гимнастике господин Моди, по инициативе которого в 2014 году ООН провозгласила 21 июня Международным днем йоги, предался философским рассуждениям о некоем «океанском кольце йоги», которое, подобно Мировому океану, должно соединить все страны и континенты. «Будь то культура или социальная структура Индии, духовность или идеалы Индии, философия или видение Индии, мы всегда поддерживали традиции, которые объединяют, примиряют и сплачивают»,— поведал Нарендра Моди в своем обращении, интонационно больше походившем на религиозную проповедь.

По словам премьер-министра, йога вобрала в себя квинтэссенцию индийской культуры и образа жизни и приобретает для мира особый смысл в связи с девизом «Один мир — одна семья», под знаком которого проходит председательство Индии в G20.

Для празднования Международного дня йоги в Нью-Йорке индийская сторона зарезервировала не только все открытое пространство в комплексе ООН на Ист-Ривер и на набережной Риверсайд, откуда открывается вид на Гудзон, но и несколько других площадок. Это позволило разместить более 2 тыс. участников мероприятия. Празднование Дня йоги в прямом эфире транслировалось на Таймс-сквер.

Среди участников занятий йогой были заявлены первый заместитель генсека ООН Амину Мохамед, действующий председатель Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши, мэр Нью-Йорка Эрика Адамс и еще несколько американских политиков, а также представителей влиятельной индийской диаспоры США. Всего же по числу представителей разных национальностей, принявших участие в коллективных занятиях йогой в штаб-квартире ООН, мероприятие поставило новый мировой рекорд, о чем сообщил присутствовавший на нем представитель Книги рекордов Гиннесса. «Сегодня в Нью-Йорке участие в занятии приняли представители 135 национальностей. Предыдущий рекорд был установлен в Катаре в 2022 году, тогда участие в занятии приняли представители 114 национальностей»,— заявил он (цитата по ТАСС).

Пребывание в Нью-Йорке стало первой частью визита индийского премьера в США, в ходе которого в четверг и пятницу, переместившись в Вашингтон, он проведет встречи и переговоры с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и госсекретарем Энтони Блинкеном, а также выступит перед членами обеих палат Конгресса США и пообщается с группой лидеров американского бизнеса (подробнее об этом см. “Ъ” от 20 июня).

Перед вылетом в США индийский лидер выступил с заявлением, назвав направленное ему приглашение «отражением силы и жизнеспособности партнерства между нашими демократиями».

«Связи между Индией и США многогранны, с углублением взаимодействия во всех секторах. США являются крупнейшим торговым партнером Индии по товарам и услугам. Мы тесно сотрудничаем в науке и технике, образовании, здравоохранении, обороне и безопасности»,— заявил Нарендра Моди. По его словам, сотрудничество в области новых технологий расширило взаимодействие Дели и Вашингтона в оборонно-промышленном, космическом, телекоммуникационном, квантовом секторе, в создании искусственного интеллекта и биотехнологиях.

«Наши две страны также сотрудничают, чтобы продвигать общее видение свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона. Мои обсуждения с президентом Байденом и другими высокопоставленными руководителями США позволят укрепить наше двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие на многосторонних форумах, таких как G20, Quad и Индо-Тихоокеанская экономическая основа для процветания (IPEF)»,— заявил Нарендра Моди. «Я уверен, что мой визит в США укрепит наши связи, основанные на общих ценностях демократии, разнообразия и свободы. Вместе мы сильнее в решении общих глобальных проблем»,— подытожил он.

Как заявил замглавы МИД Индии Винай Кватра, одним из результатов визита Нарендры Моди в США может быть согласование «дорожной карты» сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

«Страны обсуждали ее достаточно долго. Это, надеемся, станет одним из ключевых итогов визита. "Дорожная карта" касается всех аспектов совместных разработок и производства в оборонной сфере»,— отметил дипломат.

Соединенные Штаты рассчитывают, что в ближайшие десятилетия Индия будет «важнейшим стратегическим партнером» Вашингтона в оборонной сфере, подтвердил во вторник высокопоставленный представитель Пентагона, которого цитируют американские СМИ. По его словам, в настоящее время оборонное партнерство Индии и США переживает «период трансформаций». «Сейчас у нас есть рабочие группы практически везде — от киберпространства и критических технологий до безопасности на море, и Индия играет в них ведущую роль вместе с США и партнерами-единомышленниками»,— пояснил представитель оборонного ведомства США.

Между тем отправной точной государственного визита премьера Моди в США стала его встреча со всемирно известным предпринимателем Илоном Маском, которую он успел провести в Нью-Йорке накануне празднования Дня йоги.

«Я невероятно воодушевлен будущим Индии. У нее больше перспектив, чем у любой другой крупной страны в мире, и премьер-министр Моди действительно заботится об Индии, потому что он добивается от нас значительных инвестиций. Это то, что нам нужно сделать. Короче говоря, это была фантастическая встреча»,— написал о своем общении с господином Моди Илон Маск, назвав себя его «фаном». «Я уверен, что Tesla будет в Индии и мы сделаем это настолько быстро, насколько это в человеческих силах. Весьма вероятно, что будут значительные инвестиции в Индию в будущем»,— заявил Илон Маск.

Ранее газета Times of India сообщила, что производитель электромобилей компания Tesla может построить свой завод в Индии, откликнувшись на соответствующее предложение со стороны индийского правительства. В свою очередь, Илон Маск заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что «Индия может стать интересным местом для строительства нового завода компании за рубежом», подчеркнув, что окончательное решение об этом будет принято к концу 2023 года.

Отметим, что два года назад правительство Индии отказало Tesla в ее просьбе сократить пошлины на планируемый ввоз в страну электромобилей, произведенных компанией в Китае. После этого Tesla отказалась от экспорта своей продукции на индийский рынок.

Кроме того, Илон Маск выразил надежду, что ему удастся «привезти в Индию спутниковую сеть Starlink». Это, по его словам, может быть «невероятно полезно для отдаленных деревень в сельских районах, где, возможно, нет доступа к интернету или он очень дорогой и медленный».

Подводя итоги встречи с Илоном Маском, Нарендра Моди сообщил, что говорил с ним не только об электрокарах. «Рад был познакомиться с вами сегодня, Илон Маск! У нас была многогранная беседа по самым разным вопросам — от энергетики до духовности»,— написал Нарендра Моди в Twitter, приобретенном его американским собеседником за $44 млрд.

Сергей Строкань