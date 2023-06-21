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Мир занялся модибилдингом

Премьер-министр Индии учит, как жить и как дышать

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду завершил первую часть визита в США, главным событием которой стало празднование 9-го Международного дня йоги в нью-йоркской штаб-квартире ООН. Был поставлен мировой рекорд: в мастер-классе, который провел сам господин Моди, приняли участие представители 135 национальностей. Отмечаемый по инициативе индийского премьера Международный день йоги прошел под девизом «Один мир — одна семья». А перед этим господин Моди встретился с предпринимателем Илоном Маском, который назвал себя его поклонником и сообщил о планах прийти на индийский рынок.

В среду Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала новый мировой рекорд: в коллективных занятиях йогой, проходивших на открытых пространствах комплекса ООН и вокруг него, приняли участие представители 135 национальностей

В среду Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала новый мировой рекорд: в коллективных занятиях йогой, проходивших на открытых пространствах комплекса ООН и вокруг него, приняли участие представители 135 национальностей

Фото: Jeenah Moon / AP

В среду Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала новый мировой рекорд: в коллективных занятиях йогой, проходивших на открытых пространствах комплекса ООН и вокруг него, приняли участие представители 135 национальностей

Фото: Jeenah Moon / AP

Уникальное культурно-оздоровительное мероприятие — празднование 9-го Международного дня йоги в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которое переросло в геополитический перформанс Нарендры Моди,— началось в среду утром.

В видеообращении к участникам мастер-класса по древнеиндийской гимнастике господин Моди, по инициативе которого в 2014 году ООН провозгласила 21 июня Международным днем йоги, предался философским рассуждениям о некоем «океанском кольце йоги», которое, подобно Мировому океану, должно соединить все страны и континенты. «Будь то культура или социальная структура Индии, духовность или идеалы Индии, философия или видение Индии, мы всегда поддерживали традиции, которые объединяют, примиряют и сплачивают»,— поведал Нарендра Моди в своем обращении, интонационно больше походившем на религиозную проповедь.

По словам премьер-министра, йога вобрала в себя квинтэссенцию индийской культуры и образа жизни и приобретает для мира особый смысл в связи с девизом «Один мир — одна семья», под знаком которого проходит председательство Индии в G20.

Для празднования Международного дня йоги в Нью-Йорке индийская сторона зарезервировала не только все открытое пространство в комплексе ООН на Ист-Ривер и на набережной Риверсайд, откуда открывается вид на Гудзон, но и несколько других площадок. Это позволило разместить более 2 тыс. участников мероприятия. Празднование Дня йоги в прямом эфире транслировалось на Таймс-сквер.

Среди участников занятий йогой были заявлены первый заместитель генсека ООН Амину Мохамед, действующий председатель Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши, мэр Нью-Йорка Эрика Адамс и еще несколько американских политиков, а также представителей влиятельной индийской диаспоры США. Всего же по числу представителей разных национальностей, принявших участие в коллективных занятиях йогой в штаб-квартире ООН, мероприятие поставило новый мировой рекорд, о чем сообщил присутствовавший на нем представитель Книги рекордов Гиннесса. «Сегодня в Нью-Йорке участие в занятии приняли представители 135 национальностей. Предыдущий рекорд был установлен в Катаре в 2022 году, тогда участие в занятии приняли представители 114 национальностей»,— заявил он (цитата по ТАСС).

Пребывание в Нью-Йорке стало первой частью визита индийского премьера в США, в ходе которого в четверг и пятницу, переместившись в Вашингтон, он проведет встречи и переговоры с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и госсекретарем Энтони Блинкеном, а также выступит перед членами обеих палат Конгресса США и пообщается с группой лидеров американского бизнеса (подробнее об этом см. “Ъ” от 20 июня).

Перед вылетом в США индийский лидер выступил с заявлением, назвав направленное ему приглашение «отражением силы и жизнеспособности партнерства между нашими демократиями».

«Связи между Индией и США многогранны, с углублением взаимодействия во всех секторах. США являются крупнейшим торговым партнером Индии по товарам и услугам. Мы тесно сотрудничаем в науке и технике, образовании, здравоохранении, обороне и безопасности»,— заявил Нарендра Моди. По его словам, сотрудничество в области новых технологий расширило взаимодействие Дели и Вашингтона в оборонно-промышленном, космическом, телекоммуникационном, квантовом секторе, в создании искусственного интеллекта и биотехнологиях.

Максим Юсин — о визите в Вашингтон Нарендры Моди

Максим Юсин — о визите в Вашингтон Нарендры Моди

«Наши две страны также сотрудничают, чтобы продвигать общее видение свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона. Мои обсуждения с президентом Байденом и другими высокопоставленными руководителями США позволят укрепить наше двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие на многосторонних форумах, таких как G20, Quad и Индо-Тихоокеанская экономическая основа для процветания (IPEF)»,— заявил Нарендра Моди. «Я уверен, что мой визит в США укрепит наши связи, основанные на общих ценностях демократии, разнообразия и свободы. Вместе мы сильнее в решении общих глобальных проблем»,— подытожил он.

Как заявил замглавы МИД Индии Винай Кватра, одним из результатов визита Нарендры Моди в США может быть согласование «дорожной карты» сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

«Страны обсуждали ее достаточно долго. Это, надеемся, станет одним из ключевых итогов визита. "Дорожная карта" касается всех аспектов совместных разработок и производства в оборонной сфере»,— отметил дипломат.

Соединенные Штаты рассчитывают, что в ближайшие десятилетия Индия будет «важнейшим стратегическим партнером» Вашингтона в оборонной сфере, подтвердил во вторник высокопоставленный представитель Пентагона, которого цитируют американские СМИ. По его словам, в настоящее время оборонное партнерство Индии и США переживает «период трансформаций». «Сейчас у нас есть рабочие группы практически везде — от киберпространства и критических технологий до безопасности на море, и Индия играет в них ведущую роль вместе с США и партнерами-единомышленниками»,— пояснил представитель оборонного ведомства США.

Между тем отправной точной государственного визита премьера Моди в США стала его встреча со всемирно известным предпринимателем Илоном Маском, которую он успел провести в Нью-Йорке накануне празднования Дня йоги.

«Я невероятно воодушевлен будущим Индии. У нее больше перспектив, чем у любой другой крупной страны в мире, и премьер-министр Моди действительно заботится об Индии, потому что он добивается от нас значительных инвестиций. Это то, что нам нужно сделать. Короче говоря, это была фантастическая встреча»,— написал о своем общении с господином Моди Илон Маск, назвав себя его «фаном». «Я уверен, что Tesla будет в Индии и мы сделаем это настолько быстро, насколько это в человеческих силах. Весьма вероятно, что будут значительные инвестиции в Индию в будущем»,— заявил Илон Маск.

Индия выводит украинский кризис за рамки отношений с Россией

Ранее газета Times of India сообщила, что производитель электромобилей компания Tesla может построить свой завод в Индии, откликнувшись на соответствующее предложение со стороны индийского правительства. В свою очередь, Илон Маск заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что «Индия может стать интересным местом для строительства нового завода компании за рубежом», подчеркнув, что окончательное решение об этом будет принято к концу 2023 года.

Отметим, что два года назад правительство Индии отказало Tesla в ее просьбе сократить пошлины на планируемый ввоз в страну электромобилей, произведенных компанией в Китае. После этого Tesla отказалась от экспорта своей продукции на индийский рынок.

Кроме того, Илон Маск выразил надежду, что ему удастся «привезти в Индию спутниковую сеть Starlink». Это, по его словам, может быть «невероятно полезно для отдаленных деревень в сельских районах, где, возможно, нет доступа к интернету или он очень дорогой и медленный».

Подводя итоги встречи с Илоном Маском, Нарендра Моди сообщил, что говорил с ним не только об электрокарах. «Рад был познакомиться с вами сегодня, Илон Маск! У нас была многогранная беседа по самым разным вопросам — от энергетики до духовности»,— написал Нарендра Моди в Twitter, приобретенном его американским собеседником за $44 млрд.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Как Илон Маск стал богатейшим человеком по версии Forbes

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Илон Рив Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года в смешанной канадско-южноафриканской семье. Своим первым компьютером он обзавелся в десять лет, а спустя два года впервые на нем заработал, продав за $500 игру Blastar, которую сам создал. Полученные деньги вложил в акции одной фармацевтической компании. В 17 лет он эмигрировал в Канаду, где поступил в Королевский университет в Онтарио. В 1992 году переехал в США

Илон Рив Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года в смешанной канадско-южноафриканской семье. Своим первым компьютером он обзавелся в десять лет, а спустя два года впервые на нем заработал, продав за $500 игру Blastar, которую сам создал. Полученные деньги вложил в акции одной фармацевтической компании. В 17 лет он эмигрировал в Канаду, где поступил в Королевский университет в Онтарио. В 1992 году переехал в США

Фото: из личного архива Илона Маска

В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос господин Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер

В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос господин Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер

Фото: AP

Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, которая создала платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета

Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, которая создала платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета

Фото: Reuters

После успеха господин Маск решает заняться электронными платежами и открывает стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создает PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии

После успеха господин Маск решает заняться электронными платежами и открывает стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создает PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии

Фото: AP / Paul Sakuma

Следующим проектом господина Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально господин Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн

Следующим проектом господина Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально господин Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн

Фото: AP / Marcio Jose Sanchez, File

Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам: когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, господин Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил

Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам: когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, господин Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил

Фото: AP / Paul Sakuma, file

Кроме проблем в бизнесе у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал трудный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Жюстин не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась

Кроме проблем в бизнесе у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал трудный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Жюстин не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась

Фото: AP / Mark Lennihan

Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива

Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива

Фото: AP / Mark Lennihan

Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергают прогноз господина Маска, сам он считает, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа»

Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергают прогноз господина Маска, сам он считает, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа»

Фото: Reuters

Кроме разработки возобновляемых источников энергии Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально господин Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты

Кроме разработки возобновляемых источников энергии Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально господин Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС

Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС

Фото: AP / Jae C. Hong

Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам господин Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск

Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам господин Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск

Фото: Reuters

Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволит перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу господина Маска «пятый транспорт» станет надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса будет перемещаться герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работать же новый транспорт будет исключительно на солнечных батареях и станет самым безопасным в мире. В 2018 году прошли тестовые испытания транспорта, а под Лос-Анджелесом был открыт первый скоростной туннель

Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволит перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу господина Маска «пятый транспорт» станет надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса будет перемещаться герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работать же новый транспорт будет исключительно на солнечных батареях и станет самым безопасным в мире. В 2018 году прошли тестовые испытания транспорта, а под Лос-Анджелесом был открыт первый скоростной туннель

Фото: Robyn Beck / Pool / AP

Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время господин Маск катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший (на фото — кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя)

Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время господин Маск катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший (на фото — кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя)

Фото: Paramount Pictures

6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки

6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки

Фото: SpaceX

Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет намечен на период не ранее 2023 года

Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет намечен на период не ранее 2023 года

Фото: Chris Carlson / AP

С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали X ? A-12 («Экс Эш Эй-Твелв»). В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери, родилась дочь Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sider?l), которую называют Y в аналогии с их сыном

С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали X ? A-12 («Экс Эш Эй-Твелв»). В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери, родилась дочь Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sider?l), которую называют Y в аналогии с их сыном

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км &lt;br>На фото: Илон Маск во время презентации Model Y

В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км
На фото: Илон Маск во время презентации Model Y

Фото: Jae C. Hong / AP

В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар

В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС

30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС

Фото: Reuters / Steve Nesius

В апреле 2022 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценивается в $219 млрд

В апреле 2022 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценивается в $219 млрд

Фото: Michele Tantussi / Reuters

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Илон Рив Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года в смешанной канадско-южноафриканской семье. Своим первым компьютером он обзавелся в десять лет, а спустя два года впервые на нем заработал, продав за $500 игру Blastar, которую сам создал. Полученные деньги вложил в акции одной фармацевтической компании. В 17 лет он эмигрировал в Канаду, где поступил в Королевский университет в Онтарио. В 1992 году переехал в США

Фото: из личного архива Илона Маска

В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос господин Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер

Фото: AP

Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, которая создала платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета

Фото: Reuters

После успеха господин Маск решает заняться электронными платежами и открывает стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создает PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии

Фото: AP / Paul Sakuma

Следующим проектом господина Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально господин Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн

Фото: AP / Marcio Jose Sanchez, File

Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам: когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, господин Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил

Фото: AP / Paul Sakuma, file

Кроме проблем в бизнесе у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал трудный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Жюстин не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась

Фото: AP / Mark Lennihan

Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива

Фото: AP / Mark Lennihan

Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергают прогноз господина Маска, сам он считает, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа»

Фото: Reuters

Кроме разработки возобновляемых источников энергии Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально господин Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС

Фото: AP / Jae C. Hong

Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам господин Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск

Фото: Reuters

Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволит перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу господина Маска «пятый транспорт» станет надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса будет перемещаться герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работать же новый транспорт будет исключительно на солнечных батареях и станет самым безопасным в мире. В 2018 году прошли тестовые испытания транспорта, а под Лос-Анджелесом был открыт первый скоростной туннель

Фото: Robyn Beck / Pool / AP

Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время господин Маск катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший (на фото — кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя)

Фото: Paramount Pictures

6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки

Фото: SpaceX

Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет намечен на период не ранее 2023 года

Фото: Chris Carlson / AP

С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали X ? A-12 («Экс Эш Эй-Твелв»). В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери, родилась дочь Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sider?l), которую называют Y в аналогии с их сыном

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км
На фото: Илон Маск во время презентации Model Y

Фото: Jae C. Hong / AP

В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС

Фото: Reuters / Steve Nesius

В апреле 2022 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценивается в $219 млрд

Фото: Michele Tantussi / Reuters

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